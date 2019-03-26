2019-03-26T09:56:47+03:00
Общество

Владимирский филиал «Т Плюс» провел акцию «Безопасность тепла»

21 марта, в преддверии весенних школьных каникул представители компании провели открытый урок в школе №39 города Владимира
Алексей Метелкин
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..Фото: Алексей Метелкин
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Акция «Безопасность тепла» является целой информационной кампанией. В ходе ее сотрудники филиала обращают внимание детей и их родителей на элементарные правила поведения вблизи объектов коммунального хозяйства.

Обычно подобные «уроки безопасности» проводятся в начальных классах. В этот раз пришли в гости к первоклашкам. Ведь впереди весенние каникулы.

- Во время весенних каникул дети часто будут оставаться дома одни, - рассказала Татьяна Капленко, классный руководитель 1 «А» класса. - И было очень важно повторить правила техники безопасности при работе с электричеством, а также узнать больше о тепловой энергии.

Действительно, сотрудники филиала рассказали на уроке детям о том, как работает ТЭЦ, как тепло, горячая вода и электричество попадают в дома. Все это было подано в игровой форме. Перед ребятами выступал работник Теплослав, который представлял город Энергоград.

Особое внимание энергетики уделили правилам безопасности. Школьникам рассказали какую угрозу представляют объекты коммунального хозяйства, в частности, открытые люки тепловых камер и канализационных колодцев, чем может обернуться беззаботная игра рядом с ними, и что необходимо делать в случае обнаружения дефектов на объектах ЖКХ. В ходе занятия ребята приняли участие в занимательной викторине, отгадывали загадки на тему энергетики и безопасности, взамен получая подарки.

Дети получили массу удовольствия. И даже хотели бы, чтобы в дальнейшем у них было больше таких интерактивных уроков.

- Я очень много нового узнал. Особенно меня поразило, что ток может поразить даже через воздушного змея, если тот запутается в проводах, - рассказал Георгий Дьячков. - Я вообще часто пользуюсь электронными бытовыми приборами. Мама разрешает мне ими пользоваться. Поэтому хорошо, что у нас был такой урок, где нам рассказали, что можно, а что нельзя делать с электричеством и теплом.

Владимирский филиал «Т Плюс» напоминает, в случае обнаружения незакрытых или поврежденных люков камер, колодцев, а также при обнаружении промоин, выхода воды на поверхность, проседания грунта либо обрушении дорожного покрытия, немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону: (4922) 53-22-20. Проявляйте бдительность и осторожность, не приближайтесь к поврежденным объектам!

ВАЖНО

Чтобы избежать несчастных случаев, а также повреждения автомобилей и другого имущества, достаточно соблюдать простые правила:

Правило 1

В случае обнаружения выхода на поверхность горячей воды сообщите специалистам аварийных служб о месте дефекта. Не пытайтесь подходить близко к месту вытекания воды или выхода пара. Категорически запрещается проезжать на автомобилях через разлив, проходить по затопленным улицам или тротуарам. Кроме того, необходимо исключить доступ детей на прилегающую к месту разлива территорию.

Правило 2

Помните, что асфальт представляет собой тонкую корку, которая может держаться только под напором поступающей воды. Ступив на такой асфальт, вы рискуете провалиться в кипяток.

Правило 3

Запрещено при вытекании горячей воды ходить вдоль дорог по обочине, особенно в районе колодцев ливневой канализации, так как при сливе горячей воды с проезжей части возможен размыв грунта в районе колодца и обрушение поребрика.

Правило 4

При разливе горячей воды по поверхности выделяется большое количество пара, в результате видимость снижается. Такие участки рекомендуется обойти.

КОНКРЕТНО

Аварийно-диспетчерская служба АО «Владимирские коммунальные системы»: (4922) 53-22-20 (круглосуточно).

Телефон оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы: по городской телефонной сети - 05 или 53-11-48, при наборе с мобильного телефона — 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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