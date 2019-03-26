2019-03-25T18:14:06+03:00
Общество

На «Факеле» снова появится рынок

Трехэтажное здание будут строить до 2022 года
Валерия Рудометова
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Строительство рынка на "Факеле"Строительство рынка на "Факеле"Фото: Валерия Рудометова
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Знаменитый рынок «Факел», легенду 1990-х, начали сносить в 2014 году. На его месте сейчас возводят жилой комплекс «Факел», который огородили большим зеленым забором. Если заглянуть за него, то можно увидеть: рядом с многоэтажками оставили отдельную территорию, где сейчас рабочие на тракторах и кране проводят инженерные коммуникации. Правда, паспорта объекта нигде не вывешено. Но мы выяснили - рынок на «Факеле» возвращается! Только теперь в современном формате: трехэтажный и крытый.

В мэрии Владимира подтвердили, что управлением архитектуры и строительства городской администрации выдано разрешение на строительство торгового объекта в районе пересечения ул. Университетской и пр-та Строителей, где и раньше находился рынок с шаурмой, кроссовками и джинсами. Только сейчас все будет солиднее.

- Учитывая, что рядом возводится крупный жилой массив с детскими площадками, новый торговый объект будет востребованным элементом комплексной застройки микрорайона, - сообщила пресс-служба администрации города Владимира.

Общая площадь трехэтажного торгового комплекса составляет 9,7 тысяч квадратных метров, разрешение на строительство было выдано до 2022 года. Но можно предположить, что объект будет сдан раньше. Генеральным подрядчиком является ООО «С-М» «Перспектива Плюс», если верить пластиковой табличке на заборе, за которым ведется стройка. В администрации города уточнили, что разрешение на строительство было выдано физическому лицу, которому принадлежит указанный земельный участок. Еще известно, что рядом с новым объектом сделают парковку и благоустроят прилегающую территорию.

Кстати, строительство многоэтажек на «Факеле» завершат уже в 2020 году. Может быть, не отстанет от этого года и крытый рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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