Семья с двумя детьми в машине попала под тепловоз, выехав на красный свет

22 марта около 5 вечера в городе Курлово произошло весьма нестандартное ДТП. На железнодорожном переезде 82 км, неподалеку от станции Курлово, тепловоз столкнулся с «Ладой» 12-й модели. В результате аварии водитель, его жена и двое детей - 2 и 9 лет - были доставлены в больницу. К счастью, никто не получил серьезных травм, а виновник ДТП отделался ушибами. Как позднее выяснилось, авария произошла из-за того, что глава семьи, который был за рулем «двенашки», выехал на переезд на красный свет семафора. Переезд не имеет диспетчера и шлагбаума.

Машинист тепловоза пытался избежать аварии и применил экстренное торможение, но дистанция до столкновения была слишком мала. Локомотивная бригада не пострадала, тепловоз с рельс не съехал, авария никак не отразилась на движении поездов.

Во владимирской полиции пока проводят проверку, но, по всем признакам, это административное нарушение, которое карается штрафом от 1000 рублей или лишением прав на полгода.

Узнав о происшествии, разбирательство над ним под свой личный контроль взял губернатор Владимир Сипягин. Ситуация не вызвала бы столь большого резонанса, если бы это был первый подобный случай.

- Как мне пояснили, на этом участке настолько часто случаются ДТП, что в народе его прозвали «бермудским треугольником». Раз так, беру этот вопрос на личный контроль. Нужно найти и устранить причину, - добавил в своем instagram Владимир Сипягин.

Местные жители считают, что причина известна - легкомыслие водителей. У станции Курлово движение поездов крайне редкое, всего несколько в день. И многие водители просто игнорируют красный свет - мол, проскочу. Ситуацию мог бы исправить шлагбаум, но в РЖД заявили, что пока его установка не планируется.