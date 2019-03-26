Во Владимире начинается финал чемпионата России

26 марта во Владимире стартует финал чемпионата России по волейболу среди команд высшей лиги «Б». В течение недели лучшие шесть команд турнира, среди которых есть и волейбольный клуб «Владимир», будут бороться за выход в высшую лигу «А».

Участие в финальном турнире нашей команды — уже большой успех, особенно если вспомнить, что еще зимой ВК «Владимир» вообще мог сняться с соревнований. Тогда вопрос с финансированием стоял очень остро. Дошло до того, что игроки не получали зарплату, а сам клуб не мог принять другие команды у себя дома — денег не было от слова совсем.

- В декабре администрация города перестала быть нашим учредителем, - рассказал начальник команды Андрей Булгаков. - Тогда нам помогла администрация области. Благодаря им мы смогли оперативно погасить часть долгов по зарплате. Потом нас стали финансировать спонсоры.

Сейчас у команда хоть и остаются проблемы с финансированием, однако на чемпионат деньги есть. Хотя мероприятие весьма затратно.

- Только чтобы принять финал соревнований, нам нужно один миллион сто тысяч рублей, - сказал Андрей Булгаков. - Сюда входит прием команд из других городов, оплата работы судей. При этом никто не отменяет аренду помещений клуба и зарплату игроков.

Очевидно, что при переходе в лигу «А» финансирование должно стать больше. Готовы ли к этому спонсоры? В команде провели с ними предварительные разговоры, но конкретных ответов пока им не дали. При этом от городской и областной администраций сейчас серьезной поддержки вряд ли стоит ждать.

- Администрация города не зря отказалась от финансирования волейбольной команды, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Мы теперь сконцентрировались на поддержки массовой физкультуры. Максимум, что мы делаем для команды — это предоставление зала в городском центре здоровья, а также транспорта. Остальные затраты мы не можем взять.

В администрации области ответили еще резче.

- Мы учредителями команды не являемся, - сказали в департаменте спорта. - Поэтому вопрос финансирования не к нам.

Возможно поэтому в клубе задачу на финал ставят максимально общей — выступить, как можно лучше. А дальше будет видно.

ВК «Владимир» очень надеется на хотя бы моральную поддержку владимирцев. Все матчи команды можно посетить бесплатно в одно и то же время — 18.30 — в городском центре здоровья (улица Мира, 59) с 26 по 31 марта.

Подробнее расписание чемпионата смотрите на нашем сайте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Волейболистам нужен новый зал

Игрокам и руководству волейбольного клуба «Владимир» очень бы хотелось переехать в новый зал. Помещение бассейна формально соответствует профессиональным требованиям современного волейбола, однако на деле устарело. Низкие потолки, стены, расположенные близко к игровой площадке. Все это мешает нормально играть.

Однако дворец игровых видов спорта, заложенный в парке «Добросельский» в далеком 2006 году, с тех пор не вырос ни на йоту. Сваи из земли торчат до сих пор, а денег нет. Поэтому говорить о каких-то перспективах здания не приходится.

КОНКРЕТНО