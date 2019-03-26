2019-03-25T17:42:24+03:00
Общество

В Гороховеце археологи могут запретить благоустройство парка

Проект, выигравший в программе «Формирование комфортной городской среды», грозит испортить древние курганы
Ирина Начарова
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Гороховецкий парк культуры и отдыхаГороховецкий парк культуры и отдыхаФото: Елена Ахмедова
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Проект благоустройства городского парка в Гороховце, который местные жители называют «Роща», под большим вопросом. Об этом 22 марта на заседании комиссии сообщил первый заместитель главы администрации Гороховецкого района Александр Картинкин.

Гороховку выделили 50 млн рублей из федерального бюджета как одному из победителей Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Благодаря субсидии в парке уже в этом году должны были появиться летняя сцена, современная система освещения, новые парковые дорожки, лестница и многое другое. Но планы оказались под угрозой.

- На заседании научно-экспертного совета при Госинспекции по охране объектов культурного наследия до нашего сведения довели, что проект благоустройства парка нам не согласуют. Дело в том, что его территория является памятником археологии федерального значения, и поэтому в парке, по мнению экспертов, нельзя производить намеченные нами работы, - пояснил Александр Картинкин.

Городской парк Гороховца занимает площадь 11 гектаров, на его территории расположены 69 круглых насыпей – курганов ХII века. Большинство из них на сегодняшний день поросло высокими соснами. Обнаружил захоронения в 1956 году советский и российский археолог-славист Валентин Седов. Во время археологической экспедиции в Гороховце выяснилось, что захоронения соответствуют могильникам, оставленным финно-угорскими племенами, которые жили здесь еще в дославянский период. Естественно, они представляют ценность для археологов.

Однако проект благоустройства парка не предусматривает никаких новшеств, а только обновление построенных еще в советские времена конструкций. Даже орожки оставили в прежних местах, хотели просто их обновить. Никто не собирался втыкать в курганы тренажеры.

Но, как пояснил Александр Картинкин, проводить любые земляные работы Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия не разрешает.

- Даже расположение дорожек инспекция нам не согласовывает. Требования такие, что дорожки надо исключить. При этом до 19 апреля проект должен быть сдан, мы делаем все возможное, чтобы урегулировать вопрос, - пояснил Александр Арнольдович участникам совещания.

Гороховчане в ближайшее время должны найти компромисс - не нарушить федеральное законодательство по охране памятников археологии федерального значения и все-таки благоустроить парк до конца этого года.

Основные работы планировалось провести в летний период, эксперты говорят, что парк можно преобразить на современный лад за 3 месяца. Врио заместителя губернатор области по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Александр Байер обещал содействовать решению вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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