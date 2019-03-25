Экс-глава налоговой службы Владимирской области Сергей Кошелев отделался штрафом за получение взятки

Во Владимире завершился еще один громкий судебный процесс в череде криминальных историй высоких чинов. Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику региональной налоговой службы Сергею Кошелеву. Его признали виновным в получении взяток от бывшего депутата ЗС и бизнесмена Сергея Авакяна. Разумно посчитав, что отпираться бессмысленно, Кошелев сотрудничал со следствием, согласился с обвинением и просил рассмотреть дело в особом порядке. В итоге, экс-глава налоговой инспекции отделался весьма мягким приговором. Он заплатит штраф в 1,3 миллиона рублей, кроме того ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе следующие два года.

Страсти по ювелирке

Роковая "дружба" Сергея Кошелева и Сергея Авакяна началась еще в 2006 году. Авакян уже тогда был директором ювелирного завода "Адамант", а Кошелев - простым сотрудником налоговой службы. Свел их общий знакомый. Первая встреча прошла в кольчугинском кафе "Кристалл". Уже тогда, установило следствие, Кошелев начал снабжать Авакяна данными о грядущих проверках.

В 2013 году Кошелев получил повышение по службе, став главой УФНС по Владимирской области. Оказавшись на вершине служебной иерархии, Сергей Кошелев, как указано в материалах уголовного дела, продолжил сотрудничать с ювелирным королем. В декабре 2014 года он перед очередной проверкой во владимирском кафе "Кофеин" попросил Авакяна купить два комплекта украшений - подороже и дешевле. За первый комплект (серьги за 74 951 рублей и кольцо за 75 643 рубля), как следует из материалов дела, Кошелев позднее расплатился. А вот другой комплект (серьги за 17 тысяч рублей и кольцо за 11 477 рублей) так и остался не оплаченным. В материалах дела указано, что украшения Кошелев взял для жены. Отметим, что Авакян покупал украшения в собственном же магазине завода "Адамант" в ТЦ "Европейский" в Москве.

На этом криминальная дружба не закончилась, а "Кофеин" стал постоянным местом встречи "деловых" партнеров. В материалах дела указано, что в начале 2015 года перед новой проверкой Кошелев снова встретился с Авякяном и на этот раз попросил его купить серьги из красного золота за 58 378 рублей. Позднее налоговик за них заплатил. Кроме того, Кошелев выпросил у Авакяна еще и "беспроцентный кредит" на ремонт дома в Суздальском районе. В декабре того же года Кошелев испросил у ювелирного короля еще 500 тысяч рублей взаймы.

В марте 2017 года, когда у "Адаманта" начались непростые времена, Сергей Авакян сам пришел к Кошелеву и потребовал вернуть заемные деньги и заплатить за украшения. Опасаясь уголовного преследования, Кошелев через знакомого вернул Авакяну 500 тысяч рублей и 10 тысяч долларов. По данным следствия, не оплаченными остались лишь недорогие серьги и кольцо для жены. Их изъяли при первом обыске в доме Сергея Кошелева.

Кроме того, следствие посчитало, что Кошелев задолжал Авакяну еще и проценты по использованию "кредитов", подсчитав их аккурат по тогдашней ключевой ставке Центробанка РФ (10,5%-10%). Получилось, что Кошелев не доплатил Авакяну 135 179 рублей.

Брифинг Сергея Кошелева в зале судаФото: Сергей МОРКОВКИН

"Принимая правила игры"

На судебном заседании Сергей Кошелев традиционно не терял духа. Во время 40-минутного ожидания решения судьи он много шутил, позировал перед камерами и всячески демонстрировал уверенность в положительном исходе. Уже после оглашения приговора - Кошелев заявил, что обжалует решение суда. По его мнению, штраф слишком большой. При этом, суд принял во внимание восемь месяцев, проведенных Кошелевым под домашним арестом и снизил сумму взыскания на 100 тысяч рублей.

- Единственно правильным решением было признать вину, - заявил Сергей Кошелев. - Приговор? Пока нет таких денег, будем зарабатывать.

А вот по государственной службе Кошелев, судя по всему, совсем не тоскует. Бывший налоговик не преминул распиарить свой проект по налоговым консультациям и заявил, что обратно в налоговую его не тянет.

Пока же Сергей Кошелев не выплатит штраф, под арестом будут находиться два его земельных участка в поселке Садовом и дорогая иномарка "Митсубиси". Серьги и кольцо жены Кошелева конфискованы в пользу государства. Отдать их Авакяну нельзя из-за того, что они были предметом взятки. Кроме того, история взаимоотношений экс-налоговика и ювелирного короля вся Владимирской области будут храниться в деле на скромном DVD-диске в белом конверте. Возможно, он еще когда-нибудь всплывет.

Пока же стало известно, что кафе "Кофеин", стойко ассоциирующееся с бизнесом семейства Авакян, закрылось.

- Выполнило свою функцию, - отшутился Сергей Кошелев.