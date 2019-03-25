Владимирцы признаны самыми трудолюбивыми в ЦФО

Эксперты «Росстата» определили самые ленивые и трудолюбивые регионы России, проанализировав информацию о продолжительности рабочей недели. По Трудовому кодексу, россияне должны работать 40 часов в неделю. А как на самом деле?

Выяснилось, что средняя фактическая продолжительность рабочей недели составляет 37,1 часа. Однако данные разнятся в зависимости от региона.

Владимирская область заняла третье место в России, разделив его с Ростовской областью – жители двух этих регионов работают, в среднем, 38,7 часов в неделю. На первом месте Севастополь, там трудятся 39 часов, а на втором месте с показателем 38,8 часа - Калмыкия, Воронежская и Еврейская автономная область. Получается, мы чуть ли не самые трудолюбивые в стране!

- В 2018 году по данным обследования рабочей силы средняя продолжительность рабочей недели занятого населения во Владимирской области составила 39,3 часа. Данный показатель оказался самым высоким среди областей Центрального Федерального округа. Большая часть занятых (86%) имели продолжительность рабочей недели от 31 до 40 часов, более 41 часа в неделю работали 8,7 %, - прокомментировала начальник отдела статистики труда, населения и науки Владимирстата Ирина Лючина.

Дольше всех - более 41 в неделю - трудятся продавцы и официанты, охранники, водители и операторы производственных установок и машин.

Средний показатель, как и средняя температура по больнице – фиксирует лишь цифры. Важно все-таки сколько люди получают за одинаковое отработанное время. И здесь, как говорится, Владимир - город контрастов. Есть владимирцы, которые работают 38,7 часов в неделю и получают стабильно 20 000 рублей в месяц. А геймер Андрей из Владимира говорит, что может просидеть без денег неделю, а потом за несколько часов заработать 60 000 рублей.

- Да, многие работают наизнос и получают копейки. Все дело в востребованности профессий и человечности работодателя. Мы годами говорим о том, что серые зарплаты в конвертах – это плохо, проводятся заседания комиссий, но на деле ничего не меняется. Сотрудники никогда не сообщат, что получают свой заработок налом, минуя оплату налогов, боясь потерять и это. Поэтому важно не, сколько мы работаем, а насколько ценится наш труд, - считает водитель Сергей.