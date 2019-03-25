2019-03-25T14:32:37+03:00
Общество

Путевки во владимирские загородные лагеря подорожали

Отдых в «Икаре» и «Дружбе» теперь стоит 16500 рублей
Валерия Рудометова
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стали известны цены путевок в детские лагеря в 2019 году. Если во владимирских лагерях «Икар» и «Дружба» прошлым летом отдохнуть можно было за 15000 рублей, то теперь цена за смену составляет 16500. Путевка в областной лагерь «Олимп» стала дороже на 500 рублей. Сейчас полная стоимость отдыха там составляет 20000 рублей. Но нужно помнить, что работающие родители не платят полную сумму за отдых своих детей: 80 процентов компенсирует бюджет. Из областной казны на детских отдых предусмотрено 454 миллиона рублей.

В первую очередь отдохнут в лагерях Владимирской области дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Для них из бюджета региона выделили 191 миллион рублей. Потом уже дети, чьи родители официально трудоустроены. Их плата за путевку не должна превысить 20 процентов ее стоимости. Самый низкий процент платы родителей, а именно 12%, предлагает Вязниковский район.

В 2018 году цена путевки варьировалась от 12500 рублей до 19500. В 2019 же году путевка будет стоить от 13500 рублей, например, в «Лесном городке» Радужного, до 19500 в ковровском лагере с таким же названием. В девяти муниципальных образованиях стоимость путевок не увеличилась. Так, в четырех муромских лагерях отдых оценивается в 15000 рублей, как и в прошлом году. Самыми дорогими лагерями в этот раз признаны «Искатель» города Коврова — цена поднялась с 22500 до 23500 — и «Солнечный» - с 23700 до 25500, кстати говоря, тоже Коврова.

Лагеря уже проверили на безопасность. Но нужно еще закупить новое медицинское и холодильное оборудование, улучшить материально-техническую базу. На это в бюджетах муниципальных образований запланировано более 23 миллионов рублей.

- Ключевым вопросом должно стать обеспечение безопасности отдыха детей. В каждом лагере, а их на территории области 25, должна работать круглосуточная охрана. Надо обеспечить полный контроль входа и выхода с территории лагеря, установить сигнализацию и видеонаблюдение, - сказала Марина Чекунова, врио первого заместителя губернатора по социальной политике. - Если какие-либо сомнения появляются в качестве питания, условиях проживания, медицинском обслуживании, то необходимо сразу же сообщать в соответствующие службы. Но прежде всего - в департамент образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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