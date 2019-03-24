2019-03-22T17:04:12+03:00
Общество

В Коврове жители две недели кормили щенка, застрявшего под теплотрассой

Пока несчастую псину не вытащили спасатели
Ирина Мальцева
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Спасатели выручили щенкаСпасатели выручили щенкаФото: из архива героя публикации
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Как бездомный щенок умудрился провалиться под теплотрассу на улице Еловой в Коврове - неизвестно, может, кто-то засунул его туда. Но застрял в щели бедный пес прочно. По словам горожан, попавший в беду зверек жалобно скулил и выл на всю округу. Сначала окрестные жители пытались выманить его, зовя и бросая сверху еду. Оголодавший зверек долетевшие до него куски съедал, но вырваться все равно не сумел. Жители окрестных домов наблюдали, как вечерами около щели собирались бродячие собаки и тоже выли, словно призывая на помощь.

По подсчетам местных жителей испуганный и замерзший малыш просидел в щели больше десяти дней. Его пытались спасти несколько мужчин, но не смогли. Заметив приближавшегося человека, щенок забивался в глубь теплотрассы, откуда вытащить его не получалось, ведь расстояние между трубами и бетонными плитами было не больше тридцати сантиметров. Отчаявшись, ковровчане обратились за помощью к спасателям, которые догадались, как освободить щенка.

- Специальное оборудование не потребовалось. Там была яма и трубы, которые уходили в землю, чтобы достать собаку, нужно было сначала спуститься в яму, а он сразу прятался, заметив движение, - рассказал сотрудник поисково-спасательного отряда Михаил Быков. – Два часа мы там кружили, пытались залезть в теплотрассу, но там очень узко. Мы придумали сбросить деревянный щит, чтобы перекрыть щенку отступление, выманили его и потом я спустился и вытащил собаку.

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Перепуганное животное с недоверием отнеслось к людям, и, вырываясь на свободу, даже укусило одного из спасателей и тому пришлось самому обращаться к врачам. А четвероногий счастливец убежал вместе с другими собаками, ждавшими его спасения неподалеку.

Кстати, у Михаила Быкова, работающего спасателем с 2014 года, на практике уже были случаи спасения животных.

- Тогда рабочие раскопали траншею для укладки труб, глубиной метров пять-шесть. И туда свалилась собака, которую никто не мог достать. Вызвали нас, мы спустились, накинули веревку на нее, потом накинули мягкие носилки, чтоб как в мешке ее вытащить. Поднимался по лестнице вместе с этим «мешком», а сверху один спасатель помогал мне веревкой, - вспоминает он.

Кстати, ехать или не ехать на помощь попавшим в беду животным решает оперативный дежурный. И хотя спасатели не обязаны снимать котов с деревьев и выручать собак, если срочных дел нет, стараются помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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