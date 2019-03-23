Подросткам во Владимире в торговых центрах делать нечего?

То, что подросткам некуда себя деть во Владимире - давно не секрет. Кафе - дорого, бесплатных спортзалов нет, а гулять по улицам просто холодно.

Поэтому одним из популярных мест обитания для молодежи являются наши торговые центры. Там подростки могут погулять в тепле, познакомиться с девчонками, посидеть в ресторанном дворике и устроить «зыринг» - поход по магазинам «чисто посмотреть», покупать-то им не на что. И частенько собираются они там большими компаниями.

Охранник не пустил подростков .

Однако среди более взрослых жителей города это вызывает все большее недовольство. Посетители ТЦ ругатются, что шумные подростковые компании их достали: “От малолеток покоя нет”. Порой школьники действительно ведут себя вульгарно: матерятся, громко включают музыку, занимают все примерочные, при этом ничего не покупая. Отдельная проблема - в ресторанных двориках: там, взяв по стаканчику кофе, подростки могут занимать столики часами.

Как следствие общественного недовольства - большое количество жалоб: в соцсетях, друг другу, в администрации торговых центров. Многие требуют, чтобы без дела околачивающихся подростков в ТЦ не пускали. И, кажется это случилось.

19 марта в группе ВКонтакте “Подслушано во Владимире” появилось видео, на котором охранник торгового центра не пускает группу подростков внутрь здания, заявляя, что это новый указ администрации - несовершеннолетних не пускать, делать им тут нечего.

Пост с видео вызвал резонанс среди владимирцев, собрав около 20 000 просмотров и более 200 комментариев. Причем в основном все были рады нововведению! Мало кто задумался, что вообще-то это грубое нарушение прав человека и Конституции. Сегодня не пускают подростоков, завтра - евреев, послезавтра - коммунистов? Это уголовное преступление - дискриминация по определенному признаку.

Получить комментарий администрации торгового центра нам не удалось. Однако, судя по тому, что мы увидели в торговом центре, «приказ администрации» - выдумка охранника. Фудкорт привычно забит подростками, а на ступенях ТЦ, как стаи голубей, собираются школьники, слушая музыку и раскуривая курительные смеси на пороге здания. Охранники говорят, что ни о каком указе не слышал, работал как работает.

Однако где гарантия, что в следующий раз очередной охранник не решит оградить посетителей от шумных подростков? Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев заявил, что подобное является грубым нарушением прав потребителя.

- Он дурак что ли? Оснований их не пускать у охраны нет. Если идет совсем маленький ребенок, то охранник может поинтересоваться, а где его родители. Или же если с автоматом подросток, тогда тоже понятно… Но тут… Никто не имеет права запретить им туда входить, это публичное заведение, где любой гражданин имеет право находиться. Это нарушение прав. Такого человека надо с работы гнать, это вне правового поля. А если он реально действует с постановления администрации, то этот нормативный акт не соответствует законодательству, - заявил Геннадий Прохорычев.

Если вас или вашего ребенка попытались не пустить в торговый центр - жалуйтесь в Роспотребнадзор. По телефону «Горячей линии» 8-800-200-0545 можно позвонить в рабочие дни с 10-00 до 16-00.