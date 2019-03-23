2019-03-22T16:44:55+03:00
Общество

Селивановский суд вернул матери детей, которых забрали «из-за неисправной проводки»

Малыши от 3 до 10 лет полтора месяца видели маму только урывками
Алексей СУХОВ
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Елена Лыкова с детьмиЕлена Лыкова с детьмиФото: из архива героя публикации
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18 марта в деле Елены Лыковой и ее четырех детей была поставлена точка. Селивановский районный суд постановил вернуть Светлану (10 лет), Диму (9), Ивана (7) и Галю (3) матери. Напомним, что администрация района требовала от суда ограничить в правах Елену Лыкову из-за того, что в ее доме якобы «плохая проводка».

«Объясните мне нормальными словами, в чем опасность»

Детей Елены Лыковой из поселка Новлянки Меленковского района органы опеки забрали прямо из школы и садика 5 февраля. Поводом для этого стала висящая не по правилам на стене проводка. Хотя сама мама называет причиной затянувшийся конфликт с директором школы, где учились старшие дети. Малышей отвезли в реабилитационный центр, где они провели три дня. А когда вмешался уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев, детей отдали отцу, живущему отдельно во Владимире.

Елена тут же переехала во Владимир, устроилась в магазин продавцом и стала видеться с детьми столько, сколько позволила опека. Однако в администрации Селивановского района решили наказать непокорную женщину по полной программе и обратились в суд с требованием ограничить женщину в родительских правах..

17 и 18 марта прошли два заседания суда общей длительностью восемь часов. В деле фигурировало много свидетелей и документов.

- Судья, тоже женщина и мать, честно пыталась понять, в чем состояла опасность для детей, - рассказал уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев. - Когда выступавший на заседании сотрудник МЧС говорил о нормативных документах и потенциальных рисках, судья прямо спросила его: «Объясните мне, женщине, нормальными словами, в чем состояла опасность?» Но вразумительного ответа не последовало.

Все свидетели в итоге говорили лишь о том, что по «их ощущениям» проводка представляла опасность. Главным доводом на суде стало то, что провода не спрятаны в коробке.

- Я спросил у органов опеки, во всех ли семьях, которыми они занимаются, проводка уведена в короба, - рассказал Прохорычев. - Мне ответили, что нет.

«Возвращаться назад не буду»

В итоге, на втором заседании на стороне женщины были даже гособвинители в лице прокуратуры. Как ни странно, за ограничение прав, помимо властей, была лишь бабушка четверых детей, мать бывшего мужа Елены.

- У Елены затяжной конфликт со свекровью, - признался Геннадий Прохорычев. - Дошло до того, что на суде женщина начала требовать, чтобы Елену все-таки ограничили в правах. Судья спросил: «Она бьет детей? Не кормит? Если нет, то ваши претензии беспочвенны!»

Районных чиновников судья спрашивала - зачем продолжать дело, если женщина вместе с детьми уехала из Селивановского района? На это представители опеки отвечали: «А вдруг она вернется назад?» Видимо, опасались этого.

Суд, в итоге, вернул детей матери без всяких ограничений, а дело закрыл. А органы опеки зря боятся. Елена возвращаться в Новлянку не собирается. Она собирается поселиться в Судогодском районе, где у женщины есть родной дом.

- Теперь главное навести порядок, чтобы другие органы опеки не начали ходить: починить проводку, привести в порядок печку, откачать воду из подвала, - говорит Геннадий Прохорычев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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