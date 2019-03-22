Огромная глыба льда сломала козырек главного входа в Палаты

Соцсети Владимира пестрят фотографиями упавшего с крыш снега с комментариями «еще бы 30 секунд и упало бы на меня». Примерно так 20 марта произошло и с центральным входом в Палаты ВСМЗ. Огромная глыба льда рухнула сверху и пробила козырек. Никто не пострадал, случилось это, когда музей уже был закрыт — в 10 часов вечера. В администрации музея-заповедника заявляют, что это уже не первый случай, чего-то подобного они ожидают каждый год, но ничего поделать с этим не могут, хоть и пытаются.

- Крыша у нас постоянно чистится, мы вызываем промышленных альпинистов, которые работают по договору, - рассказывает замдиректора по реставрации и капитальному ремонту ВСМЗ Галина Меркушина. - Поэтому снег упал не с крыши, а с карниза. Альпинисты физически не могут перебросить снег с кровли через ограждение и карниз. Мы пытаемся его сбрасывать, но он все равно остается на карнизе, до которого уже никак не дотянуться.

Проблема с карнизом, на котором постоянно застревает снег, была изначально - такая конструкция здания.

- Мы сделали козырьки для безопасности граждан, - продолжает Галина Меркушина. - Но его тогда пробило практически сразу, пришлось усилить его. Все это предвиделось, никуда от этого не деться. Мы вынуждены делать сильную опору, чтобы обеспечивать безопасность посетителей. Карниз есть по всему периметру здания, но центральный вход только через одну дверь. Козырек был довольно прочный, мы усиливали ребра жесткости, карниз, например, перекрыт двумя слоями железа. Просто в этом году была слишком большая наледь из-за перепадов температуры.

Сейчас крыльцо выглядит такФото: Артем Бендрик

Козырек уже увезли в ремонт. Палаты работают в штатном режиме, посетителей впускают через запасный вход. Центральный оградили лентой, чтобы на кого-нибудь не свалился сугроб.

"А если метеорит упадет, всего не предусмотришь"

Козырек скоро починят и вернут на место, обещают даже, что сделают его еще прочнее, но можно ли что-нибудь еще сделать для безопасности граждан, ведь раз на раз не приходится?

- Кто его знает, что еще упадет, может быть метеорит… Всего-то не предусмотришь. Я это к тому, что ну вот в том году падало — повредило немного, в этом году сорвался большой кусок льда. Мы не можем предусмотреть, какой кусок упадет в этот раз, а менять что-то в карнизе не можем — здание Палат объект культурного наследия.

Если с пострадавшим козырьком все примерно понятно, то как быть если глыба льда решит упасть левее или правее? Даже на этот случай в музее-заповеднике все предусмотрели, по периметру здания везде лежат сугробы, видимо, скинутые с крыши, из-за которых подойти вплотную к зданию невозможно. В музее заверяют, сделано это специально — все так же для безопасности граждан.

ВСМЗ - не первый

Вообще проблема наледи на крышах зданий во Владимире довольно распространенная. Помимо ВСМЗ, оставшегося на время без козырька у центрального входа из-за падения глыбы льда, не так давно на улице Большой Московской чуть не произошла настоящая трагедия. В группе «Подслушано во Владимире» несколько дней назад девушка выложила пост, на котором около кафе «Мятная сова» на тротуаре лежит расколотая глыба льда. По ее словам, сугроб рухнул прямо с крыши заведения и чуть не прибил двух проходящих рядом парней. К слову, льда было настолько много, что если бы этот ошметок действительно в кого-то попал, беде было бы не миновать. Оба случая произошли 20 марта, в день когда погода необыкновенно часто менялась в течение дня от 0 до +8 и обратно.

Фото с группы ВКонтакте "Подслушано во Владимире"

Пройдя спустя пару дней по центру города, похожих проблем застать не удалось, снег уже стаял вместе с дождем, однако проходить у некоторых зданий все равно опасно.