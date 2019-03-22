Во Владимире таксист попытался не пустить девушку домой

Жительница Владимира Ирина вынуждена часто пользоваться такси. Поздно вечером в городе не просто уехать домой на общественном транспорте. Обычно, таксисты вели себя более-менее вежливо, но вчера случилось что-то из ряда вон: водитель, у которого не было сдачи с тысячной купюры, сначала обматерил клиентку, а потом и вовсе попытался не пустить девушку в ее собственный подъезд. В тот вечер Ирина, как обычно, воспользовалась услугами "Яндекс.Такси".

- Я ехала с Проспекта Строителей на Верхнюю Дуброву, - рассказывает Ирина. - Время было около 23.45. У меня не работал интернет и я не могла водителю деньги на карту перевести. Он начал кричать и оскорблять меня. Я испугалась и выскочила из машины.

Водитель быстро среагировал и побежал следом за клиенткой. Опередив девушку, он встал у двери подъезда и решил не пускать Ирину домой до тех пор, пока она не придумает, как выкрутиться из ситуации. Дома никого не было, девушке оказалось некому помочь в сложной ситуации.

Разговор водителя такси и клиентки.

Немного придя в себя, девушка достала телефон и начала снимать разговор на видео. Таксист нисколько не смущаясь, заявил, что девушка нарушает его права и пригрозил уголовным делом. Лишь после того, как Ирина пригрозила вызвать полицию, водитель попросил помощи у коллеги. Тот сразу привез сдачу.

Ирина уже написала жалобу на неадекватного водителя в "Яндекс.Такси". Ответа пока не последовало. Кроме того, девушка задумывается написать заявление в полицию.

- Дело даже не во мне, - говорит Ирина. - Я - взрослый человек. И то испугалась. А вот так поедет девчонка лет 19-20. Он ей вообще голову снесет?!