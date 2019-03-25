2019-03-24T16:12:16+03:00
Общество

Тренер олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва: «После тренировок он до вечера сидел с детьми и рассказывал об олимпиадах»

25 марта легендарному лыжнику исполнилось бы 55 лет
Валерия Рудометова
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Алексей Прокуроров.Алексей Прокуроров.Фото: Александр УТКИН
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Алексей Прокуроров - легенда владимирского спорта. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР... Если бы не трагическая гибель, сегодня, 25 марта, он отмечал бы 55-летие.

В день юбилея мы решили рассказать не только о победах Прокуророва, но и о том, что мало кому известно - его семье, поражениях в спортивной карьере, о роковом дне и последних минутах. О жизни владимирского лыжника, как о своей, со слезами и гордостью рассказал его наставник, заслуженный тренер России Владимир Малашенков.

Он был рядом с чемпионом с начала спортивной карьеры еще никому не известного Леши Прокуророва из деревни Мишино Муромского района и до последнего дня жизни. Владимир Малашенков стал Прокуророву не только тренером, но и другом, братом, вторым отцом. Глядя на фотографии лыжника, трудно не заметить, что за его спиной всегда стоит тренер.

Заслуженный тренер РФ Владимир Малашенков Фото: Валерия Рудометова

Заслуженный тренер РФ Владимир МалашенковФото: Валерия Рудометова

«Вы будете моим личным тренером?»

- В 5 классе Алексей начал заниматься лыжным спортом в ДЮСШ микрорайона Вербовский города Мурома. Конечно, получалось не сразу. Но Леша таким был упорным и целеустремленным, что стал побеждать на районных соревнованиях. Первым тренером будущего чемпиона был Виктор Муратов - тренер с большой буквы, безгранично преданный лыжному спорту. По его рекомендациям Алексея позвали в молодежную сборную спортивного общества «Зенит». Тогда юному лыжнику оставался год до окончания школы. В этом спортивном обществе работал я, тренировал мужскую команду. После школы Алексей поступил в педагогический институт на факультет физкультуры во Владимире, - вспоминает Владимир Малашенков. - Первые крупные соревнования состоялись в 1981 году. Леша получил призовое место на первенстве СССР. И после этого его пригласили в молодежную сборную Советского Союза.

Алексей Прокуроров в центре, 1981 год. Фото предоставлено Владимиром Малашенковым

Алексей Прокуроров в центре, 1981 год. Фото предоставлено Владимиром Малашенковым

В 1985 году первого тренера Виктора Муратова не стало, и Алексей пришел к Владимиру Малашенкову, чтобы спросить: «Вы будете моим личным тренером?»

- Я очень хорошо запомнил этот день и стал думать о его будущем. В этот же год Алексей получил однокомнатную квартиру во Владимире через местные власти. Он приезжает в новую квартиру с последнего этапа Кубка мира, а внутри все обставлено мебелью. Так обрадовался! - отметил второй тренер.

Малашенков и Прокуроров сработались сразу: определяли объем нагрузки, план подготовки. Алексей понимал все с первой минуты и выполнял требования наставника. Тренер говорит, что свою «деревенскую» простоту и доброту его воспитанник сохранил на всю жизнь: Прокуроров, несмотря на все титулы, общался со всеми и не задирал нос.

Фото предоставлено Владимиром Малашенковым

Фото предоставлено Владимиром Малашенковым

Из-за неудачи забыл лыжи

В 1988 году Алексей стал чемпионом зимних Олимпийских игр в канадском Калгари, а в 1989 году принял участие в чемпионате мира в Финляндии, где в гонке на 50 километров выиграл бронзу. Но не все было так гладко, ведь победы невозможны без поражений. В 1992 году на Олимпиаде во французском Альбервиле нескольких секунд ему не хватило до 3 места на дистанции 50 километров. А однажды спортсмен так расстроился из-за неудачного выступления в эстафетной гонке 4х10 километров, что забыл лыжи на месте соревнований и приехал в гостиницу без них.

- Несколько раз гонки выигрывал его хороший друг Владимир Смирнов. Но Леша не сдавался. В 1997 году ему удалось стать чемпионом мира в норвежском Тронхейме. После 1998 года мы думали, что Алексей закончит свою спортивную карьеру. Но он твердо сказал, что будет готовиться к пятой олимпиаде, которая проходила в США, - говорил Владимир Малашенков.

Спортивную карьеру Алексей закончил в 2002 году и стал тренером женской сборной России. Под его руководством лыжница Ольга Завьялова стала чемпионкой мира.

Фото предоставлено Владимиром Малашенковым

Фото предоставлено Владимиром Малашенковым

«Смерть подобралась сзади»

Владимир Малашенков признается, что такого спортсмена не встречал нигде: настойчивого, трудолюбивого, усидчивого и доброго. После целого дня тренировок он весь вечер мог сидеть с ребятами из лыжной школы и рассказывать истории. Те слушали с открытыми ртами и гордились земляком, хотели стать такими же.

Тот самый спуск, с которого мчался пьяный водитель 2019 год

Тот самый спуск, с которого мчался пьяный водитель 2019 год

Владимир Малашенков сам познакомил Алексея с будущей женой Оксаной в начале 2000-х годов.

- У моих родных была свадьба, на которую был приглашен Леша. Я познакомил его с будущей женой на мосточке реки Каменки в Суздале. Потом он решил Оксану проводить. Началась дружба, встречи, через год сыграли свадьбу, родился сын Григорий, который сейчас учится в 10 классе гимназии №3. Кстати, сына он назвал в честь дедушки.

Алексей Прокуроров трагически погиб в октябре 2008 года. Владимир Малашенков ехал на автобусе, и тут раздается звонок: «Твоего чемпиона сбила машина. Насмерть». Тренер ринулся на место ДТП, на поворот улицы Урицкого у вокзала, но там осталась только лужа крови.

. Фото: Илья АРХИПОВ

.Фото: Илья АРХИПОВ

Смерть подобралась сзади. Алексей Прокуроров шел на московскую электричку, хотел поехать в федерацию лыжных гонок России. Прошел мимо Дмитриевского собора, спустился по лестнице и с улицы Урицкого должен был повернуть на тропку, ведущую на вокзал. Не дошел чуть-чуть. С горки летел пьяный водитель, лишенный прав. Он на скорости сбил легендарного лыжника, пронес его на капоте и сбросил на обочину. Прокуроров умер сразу. Даже на суде водитель «Лады» не признал свою вину и в качестве оправдания сказал, что был настолько пьян, что даже не помнит, кто сидел за рулем.

Виновник давно уже на свободе — он отсидел в тюрьме 5 лет — и сейчас живет обычно жизнью, так, наверное, и не понимая, кого потеряла по его вине Владимирская область и весь мировой спорт.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Алексей Прокуроров был участником Олимпийских игр 1988, 1992, 1994, 1998 и 2002 годов. В 1988 году владимирский лыжник удостоился звания «Заслуженный мастер спорта СССР», а в 2006-м стал «Заслуженным тренером России», почетный гражданин города Владимира. В честь Алексея Прокуророва названы площадь в Муроме и детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по лыжным гонкам с отделением биатлона во Владимире. Похоронен на аллее славы Улыбышевского кладбища.

Поздравление любимому тренеру Фото: Валерия Рудометова

Поздравление любимому тренеруФото: Валерия Рудометова

ИСТОЧНИК KP.RU

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