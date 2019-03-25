Тренер олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва: «После тренировок он до вечера сидел с детьми и рассказывал об олимпиадах»

Алексей Прокуроров - легенда владимирского спорта. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, победитель этапов Кубка мира, заслуженный мастер спорта СССР... Если бы не трагическая гибель, сегодня, 25 марта, он отмечал бы 55-летие.

В день юбилея мы решили рассказать не только о победах Прокуророва, но и о том, что мало кому известно - его семье, поражениях в спортивной карьере, о роковом дне и последних минутах. О жизни владимирского лыжника, как о своей, со слезами и гордостью рассказал его наставник, заслуженный тренер России Владимир Малашенков.

Он был рядом с чемпионом с начала спортивной карьеры еще никому не известного Леши Прокуророва из деревни Мишино Муромского района и до последнего дня жизни. Владимир Малашенков стал Прокуророву не только тренером, но и другом, братом, вторым отцом. Глядя на фотографии лыжника, трудно не заметить, что за его спиной всегда стоит тренер.

Заслуженный тренер РФ Владимир МалашенковФото: Валерия Рудометова

«Вы будете моим личным тренером?»

- В 5 классе Алексей начал заниматься лыжным спортом в ДЮСШ микрорайона Вербовский города Мурома. Конечно, получалось не сразу. Но Леша таким был упорным и целеустремленным, что стал побеждать на районных соревнованиях. Первым тренером будущего чемпиона был Виктор Муратов - тренер с большой буквы, безгранично преданный лыжному спорту. По его рекомендациям Алексея позвали в молодежную сборную спортивного общества «Зенит». Тогда юному лыжнику оставался год до окончания школы. В этом спортивном обществе работал я, тренировал мужскую команду. После школы Алексей поступил в педагогический институт на факультет физкультуры во Владимире, - вспоминает Владимир Малашенков. - Первые крупные соревнования состоялись в 1981 году. Леша получил призовое место на первенстве СССР. И после этого его пригласили в молодежную сборную Советского Союза.

Алексей Прокуроров в центре, 1981 год. Фото предоставлено Владимиром Малашенковым

В 1985 году первого тренера Виктора Муратова не стало, и Алексей пришел к Владимиру Малашенкову, чтобы спросить: «Вы будете моим личным тренером?»

- Я очень хорошо запомнил этот день и стал думать о его будущем. В этот же год Алексей получил однокомнатную квартиру во Владимире через местные власти. Он приезжает в новую квартиру с последнего этапа Кубка мира, а внутри все обставлено мебелью. Так обрадовался! - отметил второй тренер.

Малашенков и Прокуроров сработались сразу: определяли объем нагрузки, план подготовки. Алексей понимал все с первой минуты и выполнял требования наставника. Тренер говорит, что свою «деревенскую» простоту и доброту его воспитанник сохранил на всю жизнь: Прокуроров, несмотря на все титулы, общался со всеми и не задирал нос.

Фото предоставлено Владимиром Малашенковым

Из-за неудачи забыл лыжи

В 1988 году Алексей стал чемпионом зимних Олимпийских игр в канадском Калгари, а в 1989 году принял участие в чемпионате мира в Финляндии, где в гонке на 50 километров выиграл бронзу. Но не все было так гладко, ведь победы невозможны без поражений. В 1992 году на Олимпиаде во французском Альбервиле нескольких секунд ему не хватило до 3 места на дистанции 50 километров. А однажды спортсмен так расстроился из-за неудачного выступления в эстафетной гонке 4х10 километров, что забыл лыжи на месте соревнований и приехал в гостиницу без них.

- Несколько раз гонки выигрывал его хороший друг Владимир Смирнов. Но Леша не сдавался. В 1997 году ему удалось стать чемпионом мира в норвежском Тронхейме. После 1998 года мы думали, что Алексей закончит свою спортивную карьеру. Но он твердо сказал, что будет готовиться к пятой олимпиаде, которая проходила в США, - говорил Владимир Малашенков.

Спортивную карьеру Алексей закончил в 2002 году и стал тренером женской сборной России. Под его руководством лыжница Ольга Завьялова стала чемпионкой мира.

Фото предоставлено Владимиром Малашенковым

«Смерть подобралась сзади»

Владимир Малашенков признается, что такого спортсмена не встречал нигде: настойчивого, трудолюбивого, усидчивого и доброго. После целого дня тренировок он весь вечер мог сидеть с ребятами из лыжной школы и рассказывать истории. Те слушали с открытыми ртами и гордились земляком, хотели стать такими же.

Тот самый спуск, с которого мчался пьяный водитель 2019 год

Владимир Малашенков сам познакомил Алексея с будущей женой Оксаной в начале 2000-х годов.

- У моих родных была свадьба, на которую был приглашен Леша. Я познакомил его с будущей женой на мосточке реки Каменки в Суздале. Потом он решил Оксану проводить. Началась дружба, встречи, через год сыграли свадьбу, родился сын Григорий, который сейчас учится в 10 классе гимназии №3. Кстати, сына он назвал в честь дедушки.

Алексей Прокуроров трагически погиб в октябре 2008 года. Владимир Малашенков ехал на автобусе, и тут раздается звонок: «Твоего чемпиона сбила машина. Насмерть». Тренер ринулся на место ДТП, на поворот улицы Урицкого у вокзала, но там осталась только лужа крови.

Смерть подобралась сзади. Алексей Прокуроров шел на московскую электричку, хотел поехать в федерацию лыжных гонок России. Прошел мимо Дмитриевского собора, спустился по лестнице и с улицы Урицкого должен был повернуть на тропку, ведущую на вокзал. Не дошел чуть-чуть. С горки летел пьяный водитель, лишенный прав. Он на скорости сбил легендарного лыжника, пронес его на капоте и сбросил на обочину. Прокуроров умер сразу. Даже на суде водитель «Лады» не признал свою вину и в качестве оправдания сказал, что был настолько пьян, что даже не помнит, кто сидел за рулем.

Виновник давно уже на свободе — он отсидел в тюрьме 5 лет — и сейчас живет обычно жизнью, так, наверное, и не понимая, кого потеряла по его вине Владимирская область и весь мировой спорт.

КОНКРЕТНО

Алексей Прокуроров был участником Олимпийских игр 1988, 1992, 1994, 1998 и 2002 годов. В 1988 году владимирский лыжник удостоился звания «Заслуженный мастер спорта СССР», а в 2006-м стал «Заслуженным тренером России», почетный гражданин города Владимира. В честь Алексея Прокуророва названы площадь в Муроме и детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по лыжным гонкам с отделением биатлона во Владимире. Похоронен на аллее славы Улыбышевского кладбища.