Во Владимире вывозят снег, но тает он быстрее

С владимирских дорог и тротуаров наконец начали активно вывозить огромные кучи снега в Михайловский овраг, который находится на окраине города, за ул. Гастелло. Муниципальный Центр управления городскими дорогами вывез туда на прошлой неделе 36 тысяч кубометров снега, на этой неделе — с 18 по 24 марта — гораздо меньше, 15 тысяч кубов. Видимо, во Владимире снег кончается?

На самом деле нет. Снега полно, и он тает прямо нам под ноги. Владимирцы жалуются в соцсетях, что огромные подтаявшие сугробы стекают на тротуары, людям приходится идти по лужам и дощечкам, а детей — нести на руках. Но грязные кучи все же вывозят. Так, на проспекте Ленина, в районе остановки «1001 мелочь» два сугроба по два метра высотой стояли на протяжении трех месяцев. А между ними непроходимая лужа. И только два дня назад туда послали один бульдозер, который справился с работой часа за три-четыре. Неужели надо было дожидаться, пока они потекут на тротуары? А не сразу заняться делом?

Как сообщили в мэрии Владимира, Центр управления городскими дорогами в полном объеме справляется с оставшимся снегом и наледью. А вот управляющие компании и владельцы офисных зданий и торговых центров справляются с вывозом снега не так хорошо, ведь для этого надо арендовать снегоуборочную машину, на которую деньги найдутся не у каждого директора УК. Если смотреть по цифрам, которые нам предоставила администрация, то за прошлую неделю с территорий торговых центров, придомовых и офисных зон вывезли 4 тысячи кубометров снега, на этой неделе — только 0,4.

Жители города говорят, что особых жалоб нет на центр: там почти все сухо. Но есть жалобы на ул. Офицерскую, Верхнюю Дуброву и Фатьянова. Если территория не убрана у подъезда, то звоните в управляющую компанию, если же снег не вывезен с общей дороги, то уже в ЦУГД по номеру 47-90-87.

- У нас, на ул. Нижней Дуброве, весь двор в снегу. На месте детской площадки тают грязные кучи снега. Никто не убирает, ждут, пока снег сам растает. Но людям ходить невыносимо, резиновые надевать как-то не хочется. Управляющая компания не берется за работу. Хотелось бы, конечно, хотя бы по городскому тротуару ходить и не мочить ноги, - рассказал житель города Артем.