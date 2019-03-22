Во Владимире убирают должность главы города

21 марта на внеочередном заседании горсовета владимирские депутаты рассмотрели изменения в устав города, предполагающие упразднение должности главы города Владимира. Если изменения пройдут, то в областном центре не будет двоевластия: должности городского главы и сити-менеджера объединят.

Напомним, последние восемь лет во Владимире высшее должностное лицо - глава города, который избирается из числа депутатов городского совета и является его председателем. Это должность с осени 2015 года занимает Ольга Деева. А глава городской администрации - сити-менеджер, которого по конкурсу выбирают депутаты. Им с апреля 2011 года является Андрей Шохин.

Изменения в устав предполагают, что после очередных выборов в горсовет, которые запланированы на сентябрь 2020 года главой города и администрации станет один человек, которого выберут по конкурсу депутаты. При этом возвращать прямые выборы мэра не планируется.

Это понравилось не всем депутатам.

- Если бы были прямые выборы, была бы прямая ответственность, не было бы протестных настроений. Вопрос сырой. Нужно узнать мнение жителей, узнать, что они хотят, - отметил депутат горсовета Борис Оверчук.

Впрочем, как объяснили юристы, откладывать решение надолго не получится – по закону, оно должно вступить в силу уже в мае, а значит, принимать его надо прямо сейчас.

Большинством голосов депутаты одобрили проект решения. Теперь его обсудят с горожанами на публичных слушаниях, а после этого будет принято окончательное решение, после которого все изменения будут зарегистрированы в Минюсте РФ.

- Необходимость этих изменений вызвана принятием областного закона, который констатирует, что меняется подход к выборам. Мы эту схему и вообще все изменения сейчас выносим на публичные слушания, где будут внесены какие-то замечания. Мы все их рассмотрим и изучим. Возможно, там будут основательные предложения, которые невозможно будет не принять. Я считаю, что наша задача на сегодняшний день - принять на муниципальном уровне тот закон, который был принят на областном. Вариантов у нас на сегодняшний день нет. Будут внесены изменения в областной закон – тогда и мы внесем изменения, - отметила глава города Ольга Деева.

Кстати, ранее в Коврове местные парламентарии тоже отказались от прямых выборов мэра, а вот депутаты Собинского горсовета решили их сохранить.

КОНКРЕТНО

Публичные слушания состоятся 5 апреля в 16:00 в Центре культуры и искусств на Соборной (бывший Дом офицеров).