37 тысяч жителей Владимирской области получат с 1 мая прибавку к пенсии

Вообще индексация страховых пенсий на 7,05% во Владимирской области, как и по всей России, произошла с 1 января. Но далеко не все пенсионеры ее заметили. Дело в том, что часть пенсионеров Владимирской области получает пенсии ниже прожиточного минимума. Поэтому им начисляется социальная доплата до этого самого минимума. А при увеличении пенсии просто уменьшается доплата, общая же сумма остается неизменной.

Владимирское отделение Пенсионного фонда поясняет на примере. Допустим, пенсия равна 7900 рублей. Прожиточный минимум пенсионера во Владимирской области на 2019 год составляет 8526 рублей. Поэтому пенсионер получает федеральную социальную доплату (ФСД) - 626 рублей, и всего ему платят ровно 8526 рублей.

С 1 января пенсия выросла на 7,05%, то есть на 557 рублей. Но даже после индексации пенсия получилась меньше прожиточного минимума, поэтому пенсионеру опять назначают доплату, и в итоге он получает все тот же минимум - 8526 рублей. Социальная доплата «съела» прибавку.

Эту несправедливость должен исправить новый закон, по которому индексация будет прибавляться к общим выплатам, а не к базовой пенсии. Теперь перерасчет будет выглядеть так: пенсию проиндексируют на 7,05%. Допустим, как и в первом случае, к пенсии в 7900 рублей прибавка составит 557 рублей. Однако по новому закону федеральная социальная доплата не «съест» эту прибавку, поскольку она будет приплюсована к уровню прожиточного минимума пенсионера. То есть новая пенсия составит 8526 руб. + 557 руб. = 9083 рубля. Так что реальная прибавка составит 6,5%.

Чем выше пенсия, тем больше получится прибавка к ней.

КОНКРЕТНО

Доплаты по новому закону пересчитают всем пенсионерам Владимирской области, которые не заметили прибавки с 1 января - это примерно 37 тысяч человек, получающих пенсии ниже прожиточного минимума. Для каждого из них прибавка будет индивидуальна. Для перерасчета никуда обращаться не надо, его сделают автоматически. Пенсии в новом размере будут платить, начиная с мая, однако перерасчет будет сделан за весь период, начиная с 1 января. И в мае же будут выплачены «недостающие» суммы индексаций, рассчитанные за январь-апрель.