Владимирский физик получил премию Академии наук США

Бывший ученик владимирской школы №36, 29-летний Алексей Мельников стал одним из шести ученых мира, получивших престижную премию Cozzarelli Prize от Национальной академии наук США. Молодого ученого наградили за публикации, которые связывают искусственный интеллект и эксперименты в квантовой физике. Официальная церемония награждения пройдет 28 апреля в Вашингтоне. А пока Алексей, сейчас сотрудник физико-технологического института РАН, в научной командировке в Штутгарте, где вместе с коллегами разрабатывает квантовый компьютер из алмазов.

«Сомневаюсь, что есть что-то интереснее физики»

Еще в дошкольном возрасте будущий ученый увлекся математикой - любуясь цифрами, пробуя складывать и вычитать. К пятому классу его любимым занятием было после уроков решать дополнительные задачи по математике. Именно математика помогла Алексею добиться первых побед: в начальной школе он увлекался шахматами и дважды становился чемпионом области в своем возрасте, занял 3 место в полуфинале России.

Cozzarelli Prize

- Я занимался самостоятельно, мне очень нравилось. А в 8 классе благодаря замечательному учителю мне открылась физика, с тех пор я не сомневался, что нет в мире ничего интереснее физики, - признался он.

Алексей Мельников во Владимире он успел поучиться в двух школах: первые девять классов в лингвистической гимназии №23, а окончил школу №36.

- Мне повезло с учителем физики в моей гимназии, Николаем Небукиным. Кроме того, там я отлично освоил английский и немецкий, которые определенно пригодились в моей международной карьере. В школе №36 у меня были очень сильные учителя по физике - Анатолий Михеев и Татьяна Лобанова, математике - Наталья Трохинская, информатике - Дмитрий Кузнецов. В Европе я не вижу таких сильных кадров. Сильная база помогла мне подготовиться к поступлению в МФТИ. В старших классах были неплохие результаты на московских олимпиадах по физике и математике, которые проводили МГУ, МИФИ и МФТИ, они тоже помогли поступить в московский вуз, - рассказывает ученый.

Став студентом МФТИ, владимирец всерьез занялся наукой: дважды становился победителем в студенческих международных олимпиадах, а в 2013 году получил премию министерства образования и науки РФ за лучшую магистерскую диссертацию.

Ученым быть не престижно?

Сегодня Алексей Мельников - научный сотрудник Физико-технологического института РАН в Москве, Базельского университета в Швейцарии и университета ИТМО в Санкт-Петербурге. В прошлом он работал в Институте теоретической физики Инсбрукского университета в Австрии и на кафедре теоретической физики МФТИ, с сотрудниками которой продолжает вести научные разработки. Останавливаться на достигнутом уроженец Владимира не собирается.

- Для меня эта премия - потрясающий успех, важное признание на высоком уровне. Но главное для меня в награде – возможность с ее помощью сказать спасибо моей супруге, родственникам, коллегам и владимирским друзьям, благодаря всем им я заинтересован, мотивирован и так воодушевлен продолжать заниматься любимым делом, - говорит ученый.

Кстати, Алексей Мельников уверен, что и во Владимире, и во всей стране есть немало талантливых ребят, но проблема в том, что лишь немногие решают связать свое будущее с наукой.

- Я знаю, что в России, в том числе во Владимире, есть очень сильные школы и высокий уровень среднего образования. Что же касается высшего образования - есть несколько университетов, дающих необходимые знания в точных науках и навыки, достаточные чтобы стать профессионалом мирового уровня. Проблемы в сфере преподавания я не вижу, а вижу лишь в том, что слишком малая часть выпускников научных специальностей выбирает карьеру ученого, а другая часть не находит никакого применения полученным знаниям. Я считаю, что с повышением престижа статуса ученого в нашей стране, такие проблемы исчезнут.