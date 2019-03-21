2019-03-20T17:18:14+03:00
Общество

Сквер на улице Чайковского и в Коммунаре благоустроят в 2019 году

А мэр Ольга Деева предложила благоустроить и центр города
Артем Бендрик
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Проект сквера на улице ЧайковскогоПроект сквера на улице ЧайковскогоФото: Администрация города Владимира
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19 марта на заседании комитета по жизнеобеспечению владимирского горсовета депутаты утвердили выбор владимирцев, которые проголосовали за благоустройство в 2019 году. 44% голосов были отданы за сквер на улице Чайковского, 35% проголосовавших выбрали общественное пространство в микрорайоне Коммунар на Судогодском шоссе.

Всего на благоустройство дворов и общественных территорий Владимира в 2019 году выделено 90.1 миллионов рублей, из которых на два выбранных горожанами сквера уйдет лишь половина — 45 миллионов рублей. Оставшаяся часть денег по программе «Формирование современной городской среды» пойдет на благоустройство дворов.

Правда, мэр города Ольга Деева предложила также добавить в список общественных пространств и пешеходную зону на улице Девической. Депутатам идея понравилась, однако бюджет Владимира такое не потянет, придется обращаться к администрации Владимирской области с предложением профинансировать часть этого проекта.

На заседании комитета также определили, кто и сколько будет платить за ремонт дворов. Теперь софинансирование работ будет делиться на 3 категории:

- 3% будет взиматься с граждан при благоустройстве дворовых территорий в рамках минимального перечня (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн);

- 20% от стоимости соответствующих мероприятий при оборудовании детских или спортивных площадок, мест отдыха, установки ограждений высотой не более 0,7м;

- 50% от стоимости за оборудование автомобильных парковок, озеленении территорий и других мероприятий в рамках программы формирование комфортной городской среды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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