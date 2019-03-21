2019-03-20T17:14:39+03:00
Общество

За кварталом "МЖК" в Добром собираются построить три высотки

А школы в этом районе, скорее всего, не будет
Сергей МОРКОВКИН
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улица Фестивальнаяулица ФестивальнаяФото: Яндекс. Карты
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Во Владимире - жаркая пора общественных слушаний. Буквально несколько дней назад жители города скандально обсудили изменения в Правила землепользования и застройки. Теперь жителям Доброго предложили поговорить о переводе района маленьких домиков на улицах Фестивальной и 40-летия Октября в зону высотной застройки. Причем изменения коснутся старых Правил, которые перестанут действовать через пару месяцев. Сакральный смысл мистерии-буфф в виде «общественных слушаний» уловили лишь посвященные.

Дома будут, школа - нет

Понять, зачем собирать жителей района на "откровенный" разговор, если уже 6 мая в новых ПЗЗ этот район и так автоматически перейдет в зону Ж-4 (высотной застройки), сложно. Представители администрации города открещиваются - про строительство ничего не слышали. Все встало на свои места, когда выяснилось, что на землю уже нашелся покупатель. Строительная компания "СМУ-33" решила построить за "МЖК" три девятиэтажки. А так как 31 июня вступят в силу новые правила по работе с дольщиками, строителям надо побыстрее начать работы. Говорят, и проект строительства уже есть.

Естественно, сразу же встал вопрос жителей частных домов на Фестивальной и 40-летия Октября:

- А не снесут ли наше жилье?

- Не снесут, - успокоил главный архитектор города Андрей Быков. - Зона Ж-4 позволяет содержать и многоэтажки, и индивидуальные дома.

- А вот я готова к сносу моего дома, - заявила многодетная мать с семью детьми с улицы 40-летия Октября. - У нас нет канализации, нет удобств. Мы готовы.

Но и здесь не все так просто. Главный архитектор Андрей Быков предложил обсудить эту проблему с будущим застройщиком. Земля частная, и расселять дома должен не город, а инвестор.

Три девятиэтажки - это около 200 квартир, в которые въедут в основном мололдые семьи. А в районе МЖК школы нет - детям с "обратной стороны" Суздальского проспекта приходится ходить через дорогу в 36-ю. Куда пойдут дети из новых домов?

По Генплану и ПЗЗ, школа действительно должна быть построена. Но обнадежить жителей Доброго представителям администрации города было нечем.

- Денег на строительство школ в бюджете нет, - несколько смущенно пояснил Андрей Быков. - И ждать их от областной администрации в ближайшее время не стоит.

"Район себя исчепал"

Среди народа нашлись и свои герои, готовые говорить с архитекторами и проектировщиками на их языке и позиции силы. Бывший глава института "Владимиргражданпроект" Николай Волков, живущий в "МЖК", рассказал, как отстаивал зеленые зоны в годы своей работы, а потом вынес свое экспертное мнение.

- Исходя из всех имеющихся данных по численности населения, наличия дорог и мест для парковок, считаю строительство домов в этом районе невозможным, - подытожил Волков. - Район себя исчерпал.

Зал ответил аплодисментами, а представители администрации начали активно кому-то звонить.

- Почему администрация работает в угоду различным коммерсантам, чтобы те побыстрее могли начать строительство? - спросил глава общественной организации "ЖКХ-контроль" Альберт Русанен.

- Вы уже работаете на себя, - заявил Андрей Быков. - Вы же все прекрасно знаете. Зачем это все?

- А может быть мы все таки проголосуем теперь, - спросил мужчина из первого ряда.

- Вам же с самого начала сказали, что никакого голосования не будет, - парировал заместитель главы администрации Фрунзенского района Игорь Лобода. - Мы уже по второму кругу пошли. Давайте заканчивать.

Выпустив пар и немного успокоившись, жители Доброго и работники администрации города разошлись по домам. Наверняка, встречу еще долго обсуждали на кухнях вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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