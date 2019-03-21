2019-03-20T17:08:21+03:00
Общество

Во Владимире незаконные гаражи снесут ради дорог и детсадов

За прошлый год убрали более шестисот незаконно поставленных металлических гаражей
Ирина Мальцева
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Больше всего самовольно поставленных гаражей убрали из Фрунзенского района – 336 штук. Двести вывезли с улицы Комиссарова, где теперь сквер и детская площадка, сейчас убирают с улицы Жуковского: 65 уже убрали, осталось двенадцать, которые ликвидируют в ближайшее время. В Октябрьском районе «выкорчевали» 193 гаража, поставленных на незаконно занятых земельных участках. Большую часть – 150 штук - с улицы Лакина, теперь на их месте пройдет разворотная петля федеральной трассы М-7. В Ленинском районе избавились от 132 гаражей, раскиданных по разным улицам – от Верхней Дубровы и Василисина до проспекта Ленина и Ново-Ямской.

Как уверяют сотрудники районных администрации, автовладельцы от ликвидации незаконных гаражей не пострадают: только 10% горожан ставят там автомобили, остальные используют в качестве сараев, складывая туда старье. Имущество не выбрасывают, а описывают и хранят. Правда, чтобы вернуть его, владельцу придется сначала возместить расходы на демонтаж и вывоз гаража. Не обходится и без забавных мотивов: избавившись от одного из гаражей на улице Лакина, чиновники заподозрили, что открыли старый подземный ход или бункер – настолько капитальный и огромный погреб несколько десятилетий назад создал его владелец.

В ближайшее время гаражная зачистка пройдет на улице Юрьевская в районе Рокадки. Там 150 незаконно поставленных гаражей мешают работам по перекладыванию ливневки. Впрочем, убирать незаконные постройки будут и на других улицах. В скором времени работы начнутся на улице Разина за областным судом и на улице Крайнова в районе детского садика, к которому металлические гаражи мешают сделать пристройку. Снесут гаражи и там, где они мешают проезду, например, за домом 17 по улице Садовой.

Помогают чиновники убрать и гаражи, незаконно установленные во дворах, если представители ТСЖ и УК обратятся в районные администрации за юридической помощью. Но если гараж принадлежит инвалиду, – его не тронут.

Часто вывозить незаконно поставленные гаражи приходится силами самой администрации, ведь найти их владельцев совсем непросто. На объявления и призывы добровольно убрать гараж реагирует далеко не каждый владимирец. И даже если удается застать его рядом с родным гаражом, многие сразу открещиваются от такой собственности. Кстати, администрация может штрафовать хозяев незаконных построек, но не за незаконный захват участка, а за неприглядный внешний вид гаража и мусор вокруг него. Но прибегают к этой мере нечасто, считая, что оплаченный штраф позволит владельцам в суде узаконить гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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