2019-03-20T17:06:23+03:00
Общество

В Коврове из горящей квартиры спасли 9-летнюю девочку, которая была дома одна

С верхнего этажа на балкон упал окурок, ребенок даже не понял, что случилось
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Когда в Коврове загорелась квартира пятиэтажного дома на ул. Фурманова, пожарным в 8.30 позвонили не хозяева, а прохожие, заметив пламя на балконе. Огонь уже распространялся внутрь квартиры, в которой оставалась 9-летняя девочка. Она даже не поняла, что случилось, и растерялась. Хорошо, что не додумалась от страха залезть под кровать, иначе могла бы случиться трагедия.

К счастью, рядом оказались сотрудники управляющий компании и сосед — ветеран пожарной охраны, которые стучались в горящую квартиру. И достучались: девочка открыла дверь, ее сразу закутали в куртку и вынесли из подъезда.

Пожар, горит балкон, спасли девочку.В 08-33 18 марта в пожарную охрану города Коврова поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Ковров, Фурманова, д.18 . Звонили прохожие и говорили, что горит балкон на третьем этаже пятиэтажного дома. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Ковровского гарнизона. К моменту их прибытия огнем был охвачен балкон, пламя распространялось внутрь квартиры, существовала угроза распространения огня на балкон, расположенный на верхнем этаже. В момент пожара в квартире находилась девочка 2010 года рождения. Ее спасли сотрудники управляющей компании Континент , работавшие в это время в соседнем доме Захаров Александр, Котов Павел и Лосунов Алексей, а также проживающий рядом ветеран пожарной охраны Владимир Бардовский. Они увидели огонь, вызвали пожарных, а сами побежали в квартиру, стали стучать. Дверь открыла девочка. Из распахнутой двери повалил густой черный дым. Один из мужчин схватил ребенка и унес в безопасное место, закутав в свою куртку. В это время к месту вызова прибыли пожарные. Они немедленно приступили к тушению огня с улицы. Внутрь квартиры пошло звено газодымозащитной службы, другие пожарные проверяли верхние этажи и помогали людям эвакуироваться. Благодаря быстрым и профессиональным действиям пожарных удалось быстро ликвидировать пожар, не дав огню уничтожить квартиру и перекинуться на соседний балкон. Общая площадь пожара составила 5 кв.м. Одна из вероятных причин пожара неосторожно выброшенный окурок с верхних этажей.

- Вероятно, на балкон попал окурок с верхнего этажа, а на балконе находились вещи, которые и загорелись. Потом огонь стал переходить на квартиру, но его успели потушить пожарные минут за пять, - сообщили в МЧС города Коврова. - Родители девочки были на работе, а она должна учиться во вторую смену. На учете семья не состоит, родные сразу же сорвались с работы, как только узнали о случившемся.

Несмотря на то, что семья благополучная, органы опеки все же проведут беседы с мамой и папой девочки, которая сильно напугана.

- В семейном кодексе РФ сказано, что родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей. Я считаю, что ребенка, а особенно учащегося начальной школы, нельзя вообще оставлять одного в квартире. Но понимаю, что каждая семья не может нанять няню, чтобы посидела с детьми, пока родители на работе. Поэтому мы должны научить наших детей правильному поведению при ЧП, - пояснял Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области. - Девочка, которую спасли на пожаре, должна была знать наизусть номер телефона мамы, чтобы сообщить о возгорании, и сама выбежать из квартиры. Ведь в школы часто приходят пожарные и полицейские, проговаривают алгоритм действий при таких ситуациях. Возможно, малышка испугалась, хорошо еще, что дверь открыла, а не залезла под кровать.

Интересно, что в законе РФ не прописано, с какого возраста детей можно оставлять одних. Если бы произошла трагедия, то возбудили бы уголовное дело и, скорее всего, по статье 125 УК РФ «оставление в опасности». Но не факт, квартира — это не опасное место, как лес или берег реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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