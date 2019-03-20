В парке у ДТЮ хотят «воткнуть» бизнес-центры, а у «Дружбы» - высотки

У любого города есть два основополагающих документа, обычно идущих рука об руку. Это генплан, в котором начерчен город будущего, и правила землепользования и застройки, делящий карту Владимира на тысячи разноцветных маленьких кусков. Красный кусок - жилая застройка, зеленый - парк, фиолетовый - деловая зона. Самое интересное, что ПЗЗ - чуть ли не главный документ города, о котором никто ничего не слышал. И если проектировщики перекрасили на карте вашу любимую аллею в другой цвет, то будьте уверены - через пару лет на ее месте появится очередная новостройка.

Именно эти самые ПЗЗ в конце прошлой недели обсудили жители города с проектным институтом "Гипрогор" и представителями мэрии. Все, что не нравилось владимирцам при обсуждении генплана осенью прошлого года, всплыло на поверхность снова. Дошло до скандала.

Фактически новые ПЗЗ узаконили точечную застройку города. Ведь если в ПЗЗ район предназначен под жилищное строительство, то не нужно даже проводить общественные слушания. Так, например, получилось на углу Суздальского проспекта и Комиссарова, где на ограниченной территории застройщики собираются воткнуть три высотки.

Вместо зелени - дома

В ПЗЗ нашлось много изменений, но обращают на себя внимание пять довольно заметных нововведений:

1. В зеленой зоне возле «белого дома» появились участки для строительства деловых центров.

2. Мусоросортировочную станцию стерли с лица города (в проекте Генплана города она находилась в Яме).

3. Территория вокруг парка "Дружба" будет застроена высотками.

4. Точечная застройка ждет улицу Жуковского.

5. Жилой район появится на месте танкового полигона в Юрьевце.

С деловой зоной напротив «белого дома» вообще вышел конфуз. Еще осенью владимирцы были принципиально против уничтожения мини-парка в районе ДТЮ. Увидев на его месте фиолетовые зоны (деловая застройка), владимирцы пришли в недоумение, но заместитель главы администрации города Владимира Сергей Сысуев открестился - ошибочка вышла-с. Не тот план выставили, не успели учесть замечания.

Кто и почему вынес на общественные слушания план с ошибкой - не так важно. Интереснее, что в управление архитектуры и строительства для обсуждения висит тот же самый план. Деловые зоны в районе зеленой зоны никуда не делись.

Те самые деловые зоны у Белого домаФото: Сергей МОРКОВКИН

Еще интереснее получилось с муросоросортировочной станцией. Изначально она располагалась в «яме». В ПЗЗ ее нет вовсе.

- У проектировщиков свое видение, - поясняет официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Они говорят, зона позволяет построить. Но мы считаем, самое оптимальное вынести мусоросортировку за пределы застройки, вдали от основной застройки. Например, в сторону южного обхода.

Разумеется, никому не понравилась идея застройки многоэтажками зоны у парка "Дружба". Но тут, видимо, ничего не поделать. Городу особо некуда развиваться.

"Вы сами довели свой город"

Что действительно удивило, так так это отношение проектировщиков из "Гипрогора" к владимирцам.

- Вы сами довели свой город до такого состояния, а теперь ждете чуда, - заявил заместитель генерального директора проектного института "Гипрогор" Сергей Ткаченко, рассказывая о невозможности увеличения зеленой зеленой зоны. - Чтобы увеличить зеленые зоны, надо что-то снести.

Сетовал Ткаченко и на необразованность владимирцев:

- К сожалению, необразованность в России продолжает расти из-за того, что люди много чего не понимают. Вы подвергаетесь тому же самому.

- Дошло до эмоционального обсуждения, - поясняет официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Для нас это было очень неожиданно. Разве это разговор профессионалов? Владимир входит в группу лидирующих городов по благоустройству. Не надо с нами разговаривать на языке эмоций. "Гипрогор", видимо, рассматривает Владимир как точку на карте, не особо вдаваясь в особенности города.

В итоге представители мэрии насобирали более 200 замечаний по проекту ПЗЗ. Работать "Гипрогор" будет до 6 мая. Пока же не утвержден ни проект генплана, ни ПЗЗ.

- Есть буква закона, которой мы априори следуем, - говорил Александр Карпилович, - А есть дух. Дух старинного русского города. И ему мы тоже должны следовать. Все же, мы здесь живем.

ОФИЦИАЛЬНО

Посмотреть на проект изменений в ПЗЗ города Владимира можно в управлении архитектуры и строительства города Владимира в вторникам и четвергам с 9.00 до 16.00. Инсталляция будет вывешена до начала мая.