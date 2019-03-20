В программу благоустройства дворов во Владимире попало 22 дома

В понедельник в мэрии утвердили список дворов, которые приведут в порядок по программе «Формирование современной городской среды». Пока что только по двум районам - Ленинскому и Октябрьскому, с Фрунзенским вышли нешуточные споры у депутатов горсовета.

Расходы на ремонт зависят от того, что хотят увидеть во дворе жители. Собственники дома вместе с управляющей компанией или ТСЖ могут выбрать из двух вариантов: минимальный перечень благоустройства, который включает асфальтирование двора, освещение и установка лавочек, или же дополнительный перечень благоустройства, это озеленение, установка детских и спортивных площадок.

Работы минимального перечня, сообщили в мэрии, проводятся с обязательным софинансированием из средств собственников от 3% общей стоимости, при дополнительной установке спортивных и детских площадок, а также ограждений люди должны заплатить не меньше 5% от общего ценника.

Дороже всего жителям обойдется озеленение территории и организация парковки. В этом случае траты разделят в лучшем случае 50 на 50.

В предварительный перечень попали 22 дома, жители которых оставили заявку на участие в программе. Все работы - укладка асфальта, установка детских площадок, организация парковок — будут делаться на условиях софинансирования с жильцами. Приоритет отдавали заявкам, которые подавались в 2017 и 2018 году. Помимо желания людей, принимали во внимание реальное состояние территории.

Всего на благоустройство дворов в этом году из бюджета выделено 45 миллионов рублей. Это то, что останется после вычета денег, которые понадобятся для приведения в порядок общественных территорий - скверов на улице Чайковского и в Коммунаре, выигравших голосование.

На ремонт дворов, как и на большинство других городских программ, в мэрии хотят получить софинансирование из областного бюджета. По региональному закону ежегодно администрация области должна выделять городу средства на программу «Формирование современной городской среды». Сейчас эта сумма - 55 миллионов рублей. Сумма эта не растет уже третий год, а в этом году деньги выделены с жестким условием направить средства на финансирование ремонта детских садов. И это, по мнению мэрии, «несправедливо».

Там где двор — один на всех

Ремонт дворов Фрунзенского района пока не утвердили. Изначально в список включили восемь объектов: улица Добросельская, 177, Комиссарова, 13, Комиссарова, 37-а, Октябрьская, 25-27 (микрорайон Оргтруд), Усти-на-Лабе, 6, Усти-на-Лабе, 8, Юбилейная, 12 и Юбилейная, 22. Однако депутат горсовета Лариса Пышонина предложила заменить двор дома по Добросельской, 177 на дворовую территорию домов №№ 191, 191-б и 191-в этой же улицы. Она объяснила — у этих домов один двор на всех, так сказать «одним выстрелом - двух зайцев». Однако эта замена обойдется бюджету в лишних 3 миллиона рублей - в 4,5 миллиона вместо полутора. В итоге решили, что посчитают смету на работы в трех домах с одним двором и в итоге решат, какие адреса убрать из списка, чтобы войти в с бюджетный лимит. . Двор на Добросельской, 177 попробуют сделать, если после торгов останется экономия.

И какие во Фрунзенском районе войдут в список по благоустройству, станет известно позже.

КОНКРЕТНО

В Ленинском районе в программу попали дома по адресам: ул. Василисина, 8-8-а, ул. Верхняя Дуброва, 17, ул. Михалькова, 3 (микрорайон Юрьевец), ул. Нижняя Дуброва, 44, ул. Разина, 26.

В Октябрьскои благоустроят дворы по адресам: ул. Большая Нижегородская, 36, ул. Белоконской, 12, ул. Белоконской, 19, ул. Горького, 81, ул. Мира, 39, ул. Песочная, 9 (микрорайон Коммунар), ул. Полины Осипенко, 27, ул. Полины Осипенко, 33 и проспект Строителей, 32.