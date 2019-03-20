Во Владимире покажут «спектакли на подушках» со всей России

С 21 по 27 марта во Владимирском театре кукол ждут годовасиков и двухлеток. Малышей, которые, быть может, и ходить еще толком не научились, но это не помешает им познакомиться с волшебным театральным миром.

10 театров представят свои лучшие кукольные спектакли для бэби-аудитории: Владимирский театр кукол, Первый театр (г. Москва), Астраханский театр кукол, Белгородский государственный театр кукол, Тольяттинский театр кукол, Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара, Тульский государственный театр кукол, театр Актера и Куклы «Петрушка» (г. Сургут).

Маленьким зрителям покажут спектакли на подушках «Вода», «Мечта маленького ослика», «Улитка в домике», «Кто живет в коробке?», «Три медведя», беби-мюзикл «Песни для слонов», «Теремок», «Хорошо», «Кошки-мышки», «Про медвежонка».

- Основоположниками этого направления являются участники нашего фестиваля Ольга и Юрий Устюговы, авторы проекта из московского Первого театра. Они привезут к нам спектакли не только развлекательные, но и познавательные. Из всех спектаклей, которые покажу во Владимире, лично я видела «Три медведя» Тульского государственного театра кукол, он необычный, в нем использована анимация в качестве декорации и смены места действия, все происходит очень быстро и зритель вместе с героями оказывается волшебным образом в самых неожиданных местах. Все театры, которые к нам приедут – привезут уникальный творческий материал, знакомство с которым доставит колоссальное удовольствие и малышам, и их родителям, - рассказала Марина Геннадьевна Протасова, главный режиссёр Владимирского театра кукол.

Посадили на подушки

«Театр на подушках» специально придуман для малышей от года, которым трудно высидеть представление в кресле. Здесь не надо соблюдать тишину, наоборот, дети принимают непосредственное участие в спектакле: помогают героям, выполняют интересные и веселые задания. Во Владимире это направление открыла Марина Протасова в 2014 году спектаклем «Идет коза рогатая…»

- Я тогда очень загорелась этой идеей. Были опасения, что зритель будет на первых спектаклях, а затем интерес угаснет. Но рискнули и… угадали. С 2014 года малышня питает к нам неподдельный интерес, и мы благодарны родителям, которые приобщают крох к театральному искусству. С тех пор мы поставили не один спектакль «на подушках», - поделилась с нами Марина Геннадьевна.

Детский десант – в кабинете директора

21 марта в 18.00 во Владимирском театре кукол отпразднуют еще и профессиональный праздник - День кукольника.

- Ребят ждут детское караоке, театральная гримерка с аквагримом, где детей нарядят в сказочные костюмы, в которых они смогут сфотографироваться в специальной фотозоне. Подробности мы пока держим в секрете, но, думаю, всем придется по душе наш подарок, - рассказала Марина Протасова.

В этом году детям не будут показывать «Комнату отдыха кукол», которую придумал прежний знаменитый режиссер театра Владимир Миодушевский, но зато детский десант пустят в святая святых - кабинет директора театра. Ребятам разрешать даже заглянуть в ящички рабочего стола, посидеть в кресле руководителя и сфотографироваться на память. Экскурсовод покажет место, где директор ночует в театре, если вдруг заработался до ночи.

А кабинет главного режиссера, Марины Протасовой, на один час займет Карабас Барабас, он будет проводить настоящий кастинг и принимать детей в свою труппу, если они хорошо станцуют и споют. Злой герой сказки во Владимирском театре будет предельно добродушен – по итогам кастинга он вручит ребятам подарки. Все это будет бесплатно, только за два аттракциона надо будет заплатить (за каждый) символические 50 рублей.

- Мы готовим в рамках платной программы мастер-класс по изготовлению кукол, заготовки у нас есть, из них ребята смогут сделать куклу и даже забрать ее с собой домой. И еще один проект - это путешествие по ночным сказкам, называется он «Все куклы ночью оживают», он будет подан с виде популярной среди детей «бродилки». В общем, этот час будет насыщенным, - пояснила Марина Протасова.

А затем, в качестве отдельного мероприятия, владимирские кукольники искрометным капустником отпразднуют на сцене свой профессиональный праздник – День кукольника.

Афиша спектаклей I Международного фестиваля бэби-спектаклей

театров кукол "МалышОК"

24 марта в 11.30 - «Вода» Первый театр г. Москва

22 марта в 10.00, 12.00 и 15.00 - «Мечта маленького ослика» (театр на подушках), Белгородский государственный театр кукол

22 марта в 19.00, 23 марта в 10.00 и 12.00 - «Кто живет в коробке»? (театр на подушках)

22 марта в 16.00, 17.30, 23 марта в 11.00 - «Улитка в домике» (театр на подушках). Первый театр (г. Москва)

23 марта в 15.00 и 17.30, 23 марта в 10.00 - «Три медведя» (театр на подушках), Тульский государственный театр кукол

23 марта в 16.00 и 18.30 - Бэби - мюзикл «Песни для слонов» (театр на подушках), Первый театр (г. Москва)

24 марта в 17.00 и 18.30, 27 марта в 16.00 - «Хорошо» (театр на подушках), Театр Актера и Куклы «Петрушка» (г. Сургут)

25 марта в 10.00, 11.30 , 14.30 - «Кошки – мышки» (театр на подушках). Астраханский театр кукол

25 марта в 16.30, 26 марта в 16.30 и 18.00 - «Про Медвежонка» (театр на подушках), Тольяттинский театр кукол

25 марта в 18.00 , 26 марта в 10.00 и 11.30 - «Теремок» (театр на подушках), Кемеровский областной театр кукол им. Аркадия Гайдара.