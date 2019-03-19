2019-03-19T14:21:10+03:00
Общество

На дорогах Владимирской области появится 25 новых видеокамер

Пять из них будут установлены в областном центре
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На прошлой неделе областная администрация выставила на портале госзакупок контракт на сумму 7 миллионов 600 тысяч рублей на установку 25 камер видеонаблюдения на дорогах. Срок окончания подачи заявок - 4 апреля.

По контракту, новые видеокамеры, работающие в круглосуточном режиме, будут установлены по всей области. Во Владимире будет пять видеокамер:

1. Судогодское шоссе, поворот на Областную клиническую больницу.

2. Ул. В. Дуброва, д.49.

3. Ул. Добросельская, д.138.

4. Спортивный переулок, д.4а (Лыбедская магистраль).

5. Ул. Мира д. 96.

Еще одна камера будет размещена в Коврове на проспекте Ленина, д.12.

Остальные комплексы видеофиксации будут расположены на трассах между городами и поселками:

1. Автодорога Владимир-Ю.Польский, 1 км.

2. Трасса М8 «Холмогоры», 94км+500м.

3. Автодорога Владимир – Александров 114км (д. Следнево).

4. Трасса М7 «Волга» д. Чудиново.

5. Трасса М7 «Волга» д. Арефино.

6. Автодорога Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума 43км (д. Бабино).

7. Трасса М7 «Волга» 227-228 км.

8. Трасса М7 «Волга» 254-255км (с. Павловское).

9. Перекресток КолокшаКольчугино – Александров -Верхние Дворики - ул. Гагарина (г. Кольчугино).

10. Трасса А-108 42-43км (участок "Мележи").

11. Автодорога Дубки-Киржач 2-Зкм (д. Дубки).

12. Дорога Владимир-Муром-Арзамас 8-9км (поворот на д. Вяткино).

13. Трасса М7 "Волга" подъезд к г. Иваново 24км. поворот на п. Суходол.

14. Трасса М7 "Волга" подъезд к г.Иваново п. Красногвардейский.

15. Трасса М7 "Волга" 131-132км (д. Липна).

16. Гусь-Хрустальный район, а/д «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума», п. Великодворский.

17. Меленковский р-н, а/д «Касимов-Муром-Н.Новгород» д.Селино.

18. Муромский р-н, а/д «Владимир-Муром» с.Ковардицы.

19. Селивановский р-н, а/д «Владимир-Муром-Арзамас» (с.Малышево, ул.Советская, д.92).

ИСТОЧНИК KP.RU

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