Во Владимире не могут справиться с бродячими собаками

Проблема с нападениями бродячих собак на владимирцев приобретает масштабы, которых не видели с 90-х годов. В конце прошлой недели стая бездомных псов в очередной раз напала на 49-летнего жителя Доброго. Мужчина был доставлен в БСП с серьезными ранами на ногах. В полиции потом заявили, что им даже не удалось сразу допросить пострадавшего, так как он впал в кому. И это далеко не единственный случай в этом году.

В понедельник к нам в редакцию обратилась жительница Владимира Зинаида Петрова, которая рассказала о случае, произошедшем 15 марта.

- Моя дочь, третьеклассница, днем шла из школы домой. Было около двух часов. Рядом с домом 47 по улице Северная ее окружила стая бездомных собак. Я не знаю, что произошло бы дальше, но дочке повезло. Мимо проезжал автомобилист, он увидел, что ребенку грозит опасность, он начал громко сигналить, в общем, мужчине удалось спугнуть собак. Дочь быстро побежала домой. Я сразу позвонила в службу по отлову бродячих животных, обещали помочь, - пояснила Зинаида Алексеевна.

Женщина добавила, что дом, рядом с которым ее дочь встретили брошенные собаки, пользуется друной славой. Он заброшен, в нем живут бомжи. Заброшенное место облюбовали и бездомные животные.

Пару недель назад во Владимире была создана рабочая группа по проблеме бродячих животных. Но пока результата особо не видно. В пятницу в экстренном заседании рабочей группы принял участие губернатор Владимир Сипягин, а также зоозащитники и представителей компании «Амест», которая отвечает за отлов безнадзорных собак.

В ходе собрания стало ясно - нынешняя система отлова бездомных животных не работает. Проблем масса.

1. Отловом животных во Владимире занимается строительная компания, чьи сотрудники не имеют должных знаний и умений для этой работы. ООО “Амест” ежегодно выигрывают тендер, например, в этом году из 17 миллионов рублей, выделенных на Владимирскую область, половина из которых достались городу Владимиру, но бродячих животных меньше не стало.

2. По непонятно кем установленным правилам, ООО “Амест” имеет 24 часа, чтобы среагировать на жалобу жителя города. “Да за сутки стая собак может пол района сожрать”, - прокомментировал это Владимир Сипягин.

3. На территории области существует лишь 4 приюта для домашних животных, да и они забиты “под завязку”, ведь количество бездомных животных ежегодно только увеличивается. Поэтому тех, кто попал в приют, отпускают после передержки, и никакой гарантии, что животное снова не кинется на прохожего - нет.

Собравшиеся попытались найти пути решения. Первое, что необходимо сделать, по мнению губернатора - поручить отлов животных специализированной организации, кроме того, перед департаментом ветеринарии он поставил задачу - определить списки ветеринарных организаций в каждом районе, чтобы совместно с ними решать наболевшую проблему.

- Нужно выработать единую методику для определения порядка действия в этих непростых ситуациях и дальше двигаться по этому пути. Собаки систематически нападают на людей, а когда это происходит так часто, значит, мы что-то делаем неправильно. Нужны реальные конкретные меры, потому что речь идёт о самом главном – о человеческой жизни, — подытожил заседание Владимир Сипягин, добавив, что если бы собаки покусали кого-то из местных чиновников, то реакция последовала бы незамедлительно.

К слову, пользователи владимирских соцсетей бурно обсуждают, что проблему начинают решать сами жители. На улицы могут выйти “народные мстители”, желающие крови животных. В группах стали появляться фотографии, якобы, убитых и выкинутых в мусорку в Лакинске собак. Скорее всего, фотографии - фейк, многие заявили, что уже видели кадры пару лет назад. Но даже если “народные мстители” вышли лишь на просторы соцсетей, то нет никакой гарантии, что кто-то не решит на самом деле уничтожить стаю, напавшую на его ребенка.

КОНКРЕТНО

Обращаться по поводу отлова бродячих собак можно по круглосуточному телефону компании ООО «Амест»: 8(4922) 46-42-40.