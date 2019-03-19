Реконструкция парка "Добросельского" отложена на неопределенный срок

Осенью прошлого года владимирская мэрия с нескрываемой гордостью презентовала общественности проект реконструкции заброшенного парка "Добросельский". Из запустелой чащобы местные проектировщики предлагали сделать местный вариант "Зарядья" с массой площадок для активного отдыха, суперсовременным порталом арок и спокойной зоной для прогулок. Но, судя по всему, планам в ближайшее время не суждено сбыться: городу банально не хватит денег.

По оценкам специалистов, реконструкция парка стоит более 200 миллионов рублей. В мэрии говорят, что даже федеральная программа "Формирование комфортной среды" не поможет справиться с таким большим и сложным проектом.

- Еще на стадии подготовки проекта мы вместе с проектировщиками старались максимально удешевить проект, - поясняет официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Но ведь так можно удешевлять до бесконечности.

При этом, в мэрии говорят, что 200 миллионов рублей - сумма не фантастическая, и тонко намекают на сложности во взаимоотношениях с администрацией Владимирской области. То есть, чтобы получить деньги из федерального бюджета, нужно софинансирование из областной и городской казны. А область, по данным мэрии, давать средства на парк не хочет.

Ускорить процесс могла бы реконструкция парка частями. Но в мэрии опасаются, что тогда парк превратится долгострой.

- Мы посовещались со специалистами и пришли к выводу, что делать реконструкцию частями не стоит, - говорит Александр Карпилович. - Иначе, мы сделаем одну часть, и пока будем ждать денег на следующие, она уже придет в негодность.

В городской администрации не оставляют надежды на успешные переговоры о парке. Но пока точных сроков реализации проекта нет. Так что, несмотря на все пожелания жителей восточного района Владимира, "Добросельский" так и останется темноватым слегка заброшенным пространством в центре каменных джунглей. Может оно даже и к лучшему, сохранится замечательная аллея вдоль улицы Комиссарова, а у бывшего танцпола молодежь будет делать фотографии в стиле "Русская пустота".