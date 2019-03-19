Губернатор предложил Заксобранию схему, по которой депутаты будут выбирать его замов

Пятеро вице-губернаторов в команде Владимира Сипягина уже несколько месяцев работают с приставкой врио. Еще осенью Заксобрание приняло решение о том, что кандидатуры на пост заместителей губернатора должны согласовываться областным парламентов. Но порядок согласования до сих пор законодательно не прописан.

В конце прошлой недели Владимир Сипягин, сам бывший депутат ЗС, решил проявить инициативу и 15 марта внес в Законодательное собрание законопроект, регламентирующий процедуру согласования вице-губернаторов, а также директора департамента финансов.

В соответствии с данным законопроектом, в случае отклонения региональным парламентом предложенной губернатором кандидатуры, глава области вправе вносить ее в ЗС Владимирской области не более трёх раз. После этого возможны два варианта: либо вице-губернаторы останутся с приставкой врио, либо Сипягину надо будет искать нового человека.

Кроме того, в случае если парламент в тридцатидневный срок не вынесет на свое заседание вопрос о согласовании предложенного кандидата, то представленная кандидатура будет считаться согласованной.

Решение о назначении на должность первого заместителя и заместителя губернатора принимается тайным голосованием, для принятия достаточно простого большинства.

Теперь нужно лишь, чтобы в ЗС приняли губернаторский проект закона. Ясно, что вокруг него будет острая полемика, ведь последние заседания регулярно сопровождаются длительными прениями со стороны различных фракций.

ОФИЦИАЛЬНО

Роман Кавинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:

- На самом деле, вся необходимая законодательная база существует. Вне зависимости от наличия или отсутствия того законопроекта, который был внесен Губернатором, на сегодняшний есть все правовые механизмы, позволяющие нам участвовать в формировании администрации Владимирской области. Есть №184-ФЗ, дающий нам право согласовывать назначение заместителей и первых заместителей Губернатора. Есть Устав Владимирской области и закон «О Законодательном Собрании Владимирской области» - там прописаны соответствующие полномочия Заксобрания и указано, что согласие на назначение на вышеуказанные должности оформляются постановлениями Законодательного Собрания. Порядок согласования установлен законом «О Губернаторе и администрации Владимирской области». В частности, в нем четко написано: «Предложение о согласовании назначения кандидатуры на должность… направляется в Законодательное Собрание Губернатором. Законодательное Собрание рассматривает предложение Губернатора в тридцатидневный срок со дня его поступления».

Однако, в администрации сочли это недостаточным. Внесение законопроекта - право Губернатора. 18 марта к нам поступил соответствующий документ. Мы рассмотрим его в установленном порядке.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В ближайшие две недели в «белом доме» будут рассматривать кандидатуры на посты директоров двух департаментов - инвестиций и внешнеэкономической деятельности, а также строительства и архитектуры. Основные требования для претендентов таковы: высшее образование, стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет. При конкурсном отборе на эти посты преимущество будет отдаваться лицам, имеющим опыт работы в указанных сферах.