В Суздале выбрали лучшие мультфильмы России

Уж на что Суздаль привык к наплыву туристов, но когда только в номерах главного туркомплекса, где традиционно и проходил фестиваль, разместились больше 500 мультипликаторов - это эффектно. Режиссеры, сценаристы, художники, композиторы заполнили и другие отели. Даже хозяин хостела похвастался: «У меня поселились 18 аниматоров».

Пять конкурсных дней были сплошным мультяшным марафоном лишь с часовыми перерывами на обед. Номинации – всевозможные: анимационное кино студенческое, короткометражное, дебютное и прикладное. Были и ретроспективные показы.

Дина Великанова

«Гурвинек» надежд не оправдал

Мультики крутили в киноконцертном зале, но в огромном холле ГТК дополнительно были установлены два интерактивных экрана, включая небольшой стационарный за стойкой ресепшн, так что конкурсную программу мог смотреть любой желающий, попивая купленный в баре кофе.

Всего жюри и зрители за эти дни просмотрели более 300 анимационных фильмов, шедших в конкурсной и внеконкурсной программах. Мультфильмы от 2-х минут до полного метра! Можно было сойти с ума от разнообразия.

Много надежд зрители возлагали на фильм «Гурвинек. Волшебная игра», ведь его озвучивали любимые нами Юрий Стоянов, Михаил Ефремов, Татьяна Ардова, но увы. Члены жюри и зрители сошлись во мнении: «Очень скучно!». Зато комедийный детектив «Ограбление по Фрейду» вызвал восторг у многих. Это полуторачасовой мульт о психоаналитике-эстете, страдающем от ночных кошмаров. Жаль, что он не получил приза ни в одной из многих номинаций. Наверное, чересчур взрослый…

Выбор жюри кому-то мог показаться странным - победили в основном «фильмы для эстетов». Но так обычно и бывает с фестивальным кино. Хотя любимые народом «Три богатыря» тоже получили награду.

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Мы все немножко «Ежики в тумане»

В воскресенье центральным моментом программы стала встреча с легендой советской и российской мультипликации - Юрием Норштейном, автором «Ежика в тумане», «Сказки сказок», «38 попугаев» и еще десятков мульфильмов, которые для большинства зрителей стали символов времени их детства. Юрий Норштейн выступал перед зрителями и участниками кинофестиваля с рассказом о том, как и из чего создаются мультипликационные произведения, насколько искусство произрастает из жизни, а насколько - из фантазии художника. Зал слушал, затаив дыхание.

В фойе можно было купить книжки Юрия Норштейна и получить в них автограф мэтра и его личную печать. Правда, цены на книжки кусались - двухтомник «Снег на траве» шел по 6000 рублей (если с печатью), а «Ежик в тумане» - за 500 рублей. Соприкосновение с легендой советской мультипликации - бесценно.

КОНКРЕТНО

Победил фильм, нарисованный 3D ручкой

Гран-при фестиваля получил 8-минутый фильм «Узы» режиссера Дины Великовской. Сюжет - в стиле современных психологических проблем: молодая девушка покидает родной дом, но ее связь с родителями столь сильна, что их мир буквально рушится. «Узы» сняты в необычной манере - фильм нарисован 3D ручкой из пластиковой нити.

Приз за лучший полнометражный фильм был вручен картире «Три богатыря и наследница престола», режиссер Константин Бронзит. Приз за лучший сериал достался эпизоду «Потерянный сон. Машина времени» (сериал «Новые Куми-Куми»). Лучшим профессиональным короткометражным фильмом стал «Лола живая картошка» (режиссер Леонид Шмельков.

Юрий НорштейнФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Всего было вручено несколько десятков наград с самыми разными формулировками, понятными в основном творцам - «за способность удержать мгновение», «за рукотворный путь к победе», «за страстность режиссерского решения», «за поэзию в работе синоптиков»... А вот приз за лучший дебютный фильм вообще не был вручен.

Победителем зрительского голосования стал фильм «Невесо и Гравита» Екатерины Шабановой (из сериала «Белка и Стрелка. Тайны космоса»).

Юрий НорштейнФото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Полный список наград фестиваля

- Гран-при фестиваля «Узы» (реж. Дина Великовская);

- Специальный приз с формулировкой «за способность удержать мгновение» фильму «Пять минут до моря» (реж. Наталья Мирзоян);

- Специальный приз с формулировкой «за рукотворный путь к победе» фильму «Ныряльщица» (реж. Юлия Войтова);

- Приз лучший профессиональный короткометражный фильм «Лола живая картошка» (реж. Леонид Шмельков);

Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за страстность режиссерского решения» фильму «Митина любовь» (реж. Светлана Филиппова);

Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за изысканное художественное решение» фильму «Три сестры» (реж. Светлана Андрианова);

- Приз за лучший фильм для детей «Оранжевая песня» (реж. Алексей Алексеев);

Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за поэзию в работе синоптиков» фильму «Сколько весит облако?» (реж. Нина Бисярина);

Диплом в категории «Лучший фильм для детей» с формулировкой «за парадоксальность и остроумие» фильму «Кто такой Кракозябрик?» (реж. Алексей Игнатов);

- Приз за лучший дебютный фильм не вручается.

Диплом в категории «Лучший фильм-дебют» с формулировкой «за оптимизм и хорошее настроение» фильму «Урок плавания» (реж. Татьяна Окружнова).

- Приз за лучший студенческий фильм «Здравствуйте, родные» (реж. Александр Васильев);

Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за многообещающий и остроумный старт нового поколения кукольников» фильму «Десять этюдов в черном» (реж. Татьяна Кузнецова, Маша Серебрякова, Николай Шакин, Вера Павлова, Ира Миронова, Наташа Чингина, Ольга Федорова, Кира Вишнякова, Маша Бондарь, Варя Бададгулова);

Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за наполненные паузы и прозрачность изображения» фильму «Мимолетная встреча» (реж. Анна Амосова);

Диплом в категории «Лучший студенческий фильм» с формулировкой «за эмоциональное сочетание музыки и изображения» фильму «Дирижабль неизвестного направления» (реж. Александра Галицкова).

- Приз за лучший полнометражный фильм «Три богатыря и наследница престола» реж. Константин Бронзит;

- Приз за лучший сериал эпизоду «Потерянный сон. Машина времени» (сериал «Новые Куми-Куми»), реж. Владимир Пономарев;

Диплом в категории «Лучший сериал» с формулировкой «за бескомпромиссную тягу к жизни» эпизоду «Санта» (сериал «Bone Voayge»), реж. Сергей Гордеев, Артем Лукичев;

Диплом в категории «Лучший сериал» с формулировкой «за солнечный юмор» эпизоду «Солнечный гонщики» (сериал «Солнечные зайчики»), реж. Андрей Леденёв;

- Приз за лучшую работу в прикладной анимации фильму «Будущее логотерапии», реж. И. Эльшанская;

Диплом в категории «Лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «Коньки», реж. М. Якушина.

Дополнительные призы:

Победитель зрительского голосования в рамках акции «Открытая премьера» - «Невесо и Гравита», реж. Екатерина Шабанова (сериал «Белка и Стрелка. Тайны космоса»)

Приз от Reed Midem - сериал «Сина и Ло», реж. Михаил Ершов

Приз мэтров имени Александра Татарского «за анимацию трепетную как жизнь» - «Пять минут до моря», реж. Наталья Мирзоян

Приз гильдии киноведов и кинокритиков - «Лола живая картошка», реж. Леонид Шмельков

Диплом гильдии киноведов и кинокритиков - «Здравствуйте, родные»

Приз «Фортуна» - «Жук в муравейнике», реж. Василий Ефремов