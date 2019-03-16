2019-03-15T17:54:36+03:00
Общество

Алиса Аксенова: «Два с половиной года я не переступала порога здания музея»

На открытии выставки в Палатах «Наш Крым» владимирский бомонд радовался возрождению ВСМЗ
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась выставка «Крым наш», на которой представили 89 живописных и графических произведений. Картины, объединенные одной темой, впервые собраны вместе, а многие работы экспонируются впервые. Это первый совместный проект ВСМЗ и Творческого объединения южнорусских художников города Севастополя. И, можно сказать, символ возвращения директора Светланы Мельниковой, которая, пока ВСМЗ «рулил» Игорь Конышев, возглавляла музей «Херсонес Таврический».

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

На открытие выставки «Наш Крым», посвященной 5-летию возвращения полуострова в состав России, пришла почетный президент ВСМЗ, Герой Труда РФ Алиса Аксенова. Она отметила, что 15 марта празднуется не одно событие, а два. Второй праздник, по ее мнению, - возрождение музея-заповедника. Алиса Аксенова сказала, что музей надо восстанавливать после его бывшего руководителя Игоря Конышева, который сейчас находится под следствием и домашним арестом.

- Два с половиной года я не переступала порога этого здания — не могла, потому что это было такое глумление! - сказала Алиса Аксенова. - А сегодня мы радуемся, что это здание возрождается.

Выставку посетил и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

- Сегодня хочется сказать о том, что Крым всегда был, есть и будет частью России! Нужно отдельно подчеркнуть значимость этой выставки для Светланы Мельниковой. Это мероприятие неразрывно связано с ее заботой о Владимирском крае. Более двух лет она работала в крымском музее «Херсонес Таврический», и этой выставкой в Палатах она смогла связать сердцем и душой Крым и нашу Владимирскую землю, - подчеркнул губернатор.

Крымские художники Николай Дудченко, который возродил Творческое объединение южнорусских художников в Севастополе, и Игорь Шипилин пообещали в этом году приехать в Суздаль и поработать там на пленэре.

- Лучшие умы и лучшие художники посвятили немало своих произведений этому, казалось бы, маленькому месту на карте нашей страны, - сказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. - Но значение этого места велико. И мы знаем, что знакомство с Крымом приносит человеку особые чувства гордости за свою страну, духовную культуру, за тот путь, который мы прошли, и не жалеем, что мы идем этим путем, у истоков которого стоял великий князь Владимир.

Работа Григория Мясоедова Фото: Валерия Рудометова

Работа Григория МясоедоваФото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Выставка продлится до 19 мая 2019 года.

Стоимость билетов – 120 рублей.

Стоимость льготного билета (для учащихся и студентов старше 16 лет, пенсионеров – граждан РФ и стран СНГ, членов Российского военно-исторического общества) – 60 рублей.

Картины Игоря Шипилина Фото: Валерия Рудометова

Картины Игоря ШипилинаФото: Валерия Рудометова

ИСТОЧНИК KP.RU

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