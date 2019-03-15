В парке «Дружба» найдены останки полюбившихся владимирцам лосей

В конце прошлой недели владимирские любители прогуляться по парку «Дружба» обнаружили на территории леса места, в которых, видимо, разделывали туши лосей: следы крови, клочья шерсти, ошметки мяса, а в кустах вовсе лежали остатки туши сохатого.

В Единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области считают, что, скорее всего, это дело рук браконьеров.

- На днях обнаружили два трупа, вернее останки двух животных. Оба места, где их разделывали, находятся рядом с территорией парка «Дружба» со стороны Юрьевца. В настоящее время ведется расследование, - сообщила начальник дирекции Ольга Канищина.

Видео из группы Владимирский край. Лоси за обедом.Жители Владимира в очередной раз встретили семейство лосей в городском парке Дружба

Однако есть и другая версия произошедшего. По информации представителей Горьковской железной дороги, на неделе в том же районе парка проходящий поезд сбил двух лосей. В любом случае, до истины сможет докопаться следствие, ведь убийство сохатого в черте города преследуется по закону.

Напомним, что за последние два года семейство лосей стало неотъемлемой частью парка «Дружба» - эдаким символом. Этой зимой практически каждый горожанин, посещающий парк, повстречал вдумчиво объедающих ветки животных. Год назад их было лишь двое, но по словам очевидцев, в этом году их уже видели всемером. Владимирцы умилялись величественной стати и доброте лосей, фотографировали и подкармливали их… Встретить семейство для некоторых лыжников было целью пробежки по парку, дескать, увидели, посидели, можно и в обратную сторону.

В гости к обитателям парка «Дружба» наведолся даже сити-менеджер Андрей Шохин, которого в какой-то момент обеспокоили сообщения горожан, переживающих за своих детей. Многие пугались столь больших зверей в черте города.

«В парке Дружба лоси тренируются вместе с лыжной спортивной школой. Спорт всем!» - прокомментировал тогда сити-менеджер фотографию с ними в соцсетях.

Кстати, еще год назад в дирекции ООПТ пытались пресечь ажиотаж вокруг лосей, просили их не кормить, чтобы животные ушли подальше от людей, но владимирцы сильно полюбили животных, прикормили, а те не захотели уходить... Вот и результат.