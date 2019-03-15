2019-03-15T17:46:53+03:00
Общество

В парке «Дружба» найдены останки полюбившихся владимирцам лосей

Есть версия, что животных убили и разделали браконьеры
Артем Бендрик
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В конце прошлой недели владимирские любители прогуляться по парку «Дружба» обнаружили на территории леса места, в которых, видимо, разделывали туши лосей: следы крови, клочья шерсти, ошметки мяса, а в кустах вовсе лежали остатки туши сохатого.

В Единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области считают, что, скорее всего, это дело рук браконьеров.

- На днях обнаружили два трупа, вернее останки двух животных. Оба места, где их разделывали, находятся рядом с территорией парка «Дружба» со стороны Юрьевца. В настоящее время ведется расследование, - сообщила начальник дирекции Ольга Канищина.

Видео из группы Владимирский край. Лоси за обедом.Жители Владимира в очередной раз встретили семейство лосей в городском парке Дружба

Однако есть и другая версия произошедшего. По информации представителей Горьковской железной дороги, на неделе в том же районе парка проходящий поезд сбил двух лосей. В любом случае, до истины сможет докопаться следствие, ведь убийство сохатого в черте города преследуется по закону.

Напомним, что за последние два года семейство лосей стало неотъемлемой частью парка «Дружба» - эдаким символом. Этой зимой практически каждый горожанин, посещающий парк, повстречал вдумчиво объедающих ветки животных. Год назад их было лишь двое, но по словам очевидцев, в этом году их уже видели всемером. Владимирцы умилялись величественной стати и доброте лосей, фотографировали и подкармливали их… Встретить семейство для некоторых лыжников было целью пробежки по парку, дескать, увидели, посидели, можно и в обратную сторону.

В гости к обитателям парка «Дружба» наведолся даже сити-менеджер Андрей Шохин, которого в какой-то момент обеспокоили сообщения горожан, переживающих за своих детей. Многие пугались столь больших зверей в черте города.

«В парке Дружба лоси тренируются вместе с лыжной спортивной школой. Спорт всем!» - прокомментировал тогда сити-менеджер фотографию с ними в соцсетях.

Кстати, еще год назад в дирекции ООПТ пытались пресечь ажиотаж вокруг лосей, просили их не кормить, чтобы животные ушли подальше от людей, но владимирцы сильно полюбили животных, прикормили, а те не захотели уходить... Вот и результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимире выступит Рязанский губернаторский симфонический оркестр
Во Владимире пройдет тур первенства России по мини-футболу среди команд первой лиги
Tele2 ищет лучших социальных предпринимателей России
Владимирские следователи задержали мужчину, соблазнившего малолетнюю падчерицу
Tele2 предлагает ивановцам выбрать другие правила на телеком-рынке
Владимирцам предлагают поучаствовать в конкурсе "театральных" фотографий
Женщина, погибшая на пожаре в Богослово, была доцентом кафедры теории и истории государства и права Владимирского филиала РАНХиГС
Владимирцы, ухаживающие за детьми-инвалидами, будут получать 10 тысяч рублей ежемесячно
Уволенным работниками Муромского радиозавода предложили другую работу
Владимирская область получит больше 1 миллиарда рублей на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Администрация Владимирской области выделила 55 миллионов рублей на ремонт крыш в детских садах областного центра
Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз
Крахмалопаточный завод «Новлянский» хотят продать иностранному инвестору
Ковровчанка пырнула любимого ножом за отказ от свадьбы
Кольчугинский охотник ответит за лося
Владимирцы выбрали название для нового торгового центра на Батурина
Депутат владимирского ЗС может принять участие в выборах губернатора Пензенской области
Прокуратура проверит все обстоятельства гибели на пожаре матери и 5-летнего ребенка
В Петушинском районе в результате ДТП погибла женщина
Мобильный маммограф Гусь-Хрустальной городской больницы начнет обследовать жителей отдаленных территорий
Во Владимире стартовало юношеское первенство России по греко-римской борьбе
Директор ВСМЗ Светлана Мельникова вошла в состав жюри "Интермузея-2019"