2019-03-15T16:25:06+03:00
Происшествия

Стая собак в Добром растерзала еще одну жертву

Владимирские депутаты не знают, как быть
Артем Бендрик
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15 марта во владимирской мэрии рабочая группа по вопросам уличных собак, зоозащитники и представители компании «Амест» (занимается отловом собак) вновь были вынуждены собраться для экстренного решения проблемы, которая уже в течение нескольких месяцев нависла над городом, а точнее над одним его районом — Добрым.

14 марта стая бродячих собак в гаражном кооперативе «Восточный—2» напала на 49-летнего местного жителя. Мужчина был доставлен в БСП с серьезными ранами на ногах. Позднее представители из УМВД заявили, что им не удалось допросить пострадавшего, так как он впал в кому. И это далеко не первый случай в этом году.

26 февраля в том же гаражном кооперативе на улице Добросельской было найдено тело 21-летнего парня со следами собачьих укусов. Как выяснилось позже, молодой человек скончался не от нападения собак, а от передозировки наркотиков, но то, что уличные псы накинулись на него — неоспоримый факт. Позднее выяснилось, что и 23 февраля в том же районе эта же стая собак набросилась на женщину. Рядом оказались сотрудники Росгвардии, патрулировавшие этот район, и они отбили несчастную, но она с серьезными травмами попала в реанимацию.

Собачья свадьба во Владимире .

После тех двух случаев мэрия дала распоряжение компании «Амест», которая отвечает за отлов бездомных животных, разобраться со стаей. Но те собак... не нашли.

Та же история повторилась 15 марта.

- Мы незамедлительно среагировали, как только узнали о случившемся. Более того, к ООО «Амест» присоединился участковый, но собак и след простыл. Очевидно, они уже ушли с того места, но как показывает практика, они еще вернутся. Поэтому в том районе нами было организовано патрулирование, эти собаки стали доставлять слишком много проблем, как и жителям города, так и нам в администрации, - заявил глава пресс-службы мэрии Александр Карпилович.

Само же заседание, которое вел губернатор Владимир Сипягин, состояло из серьезных претензий областной администрации к городской по поводу ситуации с бродячими собаками. Но никакого решения проблемы не было найдено. Мэрия оказалась между двух огней - с одной стороны, зоозащитники, да и закон не позволяют отстреливать собак, а только ловить, кастрировать и выпускать обратно. С другой - стаи становятся все больше, горожане страдают от них все чаще, а стерилизация не спасает. «Мы же не изнасилования от них боимся», - ругаются владимирцы в соцсетях.

- Сами участники системы борьбы с бродячими собаками говорят, что если не будет изменений, то мы вряд ли сможем контролировать популяцию животных. Но в тоже время мы понимаем и дух и букву о гуманном обращении с животными, поэтому надеемся, что вскоре проблема будет решена. Мы обеспокоены не меньше, чем жители города, - подытожил Александр Карпилович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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