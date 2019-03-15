Акция «Безопасный лед»: главная задача - сберечь жизни людей

Лед на реках и озерах коварен и опасен всегда. Например, 21 января житель Гороховца провалился под лед на одном из местных водоемов во время прогулки на лыжах. К счастью, рядом оказался работник спасательной станции АСС по Гороховецкому району, который вовремя откликнулся и спас лыжника. Но особенно опасным лед становится весной, в период активного таяния. И тут всем приходится быть бдительными.

Главный инструмент спасателя - профилактическая беседа

Как рассказали в городоской администрации, с 1 марта по 15 апреля во Владимире проходит профилактическая акция «Безопасный лед», цель которой — не допустить гибель и травмы людей на водных объектах. Особое внимание уделяют реке Клязьме, водоемам Содышка, Семязино, озеру Глубокое, ведь на них в это время ежедневно выходят сотни рыбаков. Уже сейчас среди населения было распределено более 300 памяток о правильном поведении на льду, прошло свыше 50 патрулирований, а специалистами ГИМС было проведено более 250 профилактических бесед в садиках, школах и в других общеобразовательных учреждениях.

- В настоящее время в соответствии с распоряжением главы администрации Андрея Шохина со всеми структурными подразделениями был согласован план проведения этой акции, состоящий из более чем 20 мероприятий. Основное внимание уделяется подготовке к весеннему половодью. В ходе акции вручаются памятки, предупреждаем людей о безопасности поведения на льду, а главное — напоминаем рыбакам о местах, запрещенных для ловли рыбы, - заявил начальник Управления гражданской защиты города Владимира Борис Беликов.

Идешь на рыбалку - бери с собой палку

13 марта сотрудники Управления гражданской защиты города Владимира вышли на лед водохранилища Содышка, чтобы вместе с журналистами напомнить рыбакам о правилах поведения на льду. Как сами рыбаки говорят, все правила они знают, но памятку все равно берут охотно, внимательно перечитывая каждый абзац. Большинство из них уже хорошо знакомы с представителями правопорядка и спасателями. По замерам одного из удильщиков, толщина льда достигала 80 см. Этим и воспользовались десятки рыбаков, выходя на лед, но ближе к апрелю, по их словам, уже не решаются.

- На Содышке рыбачить можно, есть только одна зона, где нельзя, в районе так называемых сифонов. В остальных частях водоема это не запрещено. Главная наша цель — разъяснить правила поведения на льду, но местные и так все знают. В основном все реагируют спокойно, все исправно носят с собой средства спасения, санки, например, палки, шесты, веревки специальные. Штрафовать никого просто так не собираемся, единственное за что можем — за ловлю рыбы в запрещенных местах. Это влечет за собой административную ответственность и штраф от 800 рублей, - заявил начальник отдела по делам гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях по Октябрьскому району города Владимира Игорь Милиткин.

Кстати, за последние 2 года во Владимире на льду не произошло ни одного несчастного случая.

КОНКРЕТНО

Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда норме:

1. Безопасная толщина льда для одного человека — не менее 7 см;

2. Безопасная толщина льда для пешей переправы — 15 см и более;

3. Безопасная толщина льда для проезда автомобилей, организации массовых спортивных и праздничных мероприятий — 30 см и более.

Чтобы избежать несчастных случаев:

1. Не выходите на лед в местах, где установлены предупреждающие знаки;

2. Не выходите на лед в темное время суток;

3. Не отправляйтесь на рыбалку в одиночку

4. Не делайте много лунок на небольшой площадке водоема (не менее 6 метров друг от друга);

5. Планируя рыбалку, предупредите близких, держите при себе мобильный телефон и спасательный жилет. При возникновении опасности — звоните «112».