Андрей Шохин поздравил владимирских гимнастов с победой

Владимир встречает своих чемпионов! В Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева 12 марта больше сотни юных спортсменов с нетерпением ждали встречу со своими новыми кумирами, примерами для подражания. Воспитанники владимирской гимнастической школы Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Сергей Кривунец и Анастасия Агафонова вернулись домой с девятью медалями национального первенства.

Владимирцы — среди сильнейших

Владимирцы стали триумфаторами прошедшего в Пензе чемпионата России по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин. Они выступали в составе сборных Центрального Федерального округа. Всего соревновались около 160 лучших спортсменов из 40 регионов России.

К выступлению мужской команды от ЦФО, куда вошли четыре наших гимнаста, было приковано особое внимание. Интрига — сможет ли сборная ЦФО наконец-то выиграть у «непобедимой» команды Москвы, в составе которой победители Олимпиад и крупнейших спортивных соревнований. Но владимирцы завоевали четыре медали высшей пробы и стали чемпионами России!

Помимо этого, Кирилл Прокопьев выиграл еще две «бронзы» в вольных упражнениях на коне, а Илья Кибартас завоевал «серебро» в упражнениях на кольцах.

Наша маленькая «звездочка» Анастасия Агафонова в составе женской сборной ЦФО и вовсе стала открытием соревнований. Юная владимирская спортсменка завоевала второе место в командных соревнованиях и еще одно «серебро» на брусьях. Ей удалось даже обойти двукратную олимпийскую чемпионку, именитую Алию Мустафину.

И вот триумфаторов встретили в родном городе в стенах родной гимнастической школы. Специально для них по инициативе главы администрации города Владимира Андрея Шохина в ДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева провели акцию «Владимир встречает чемпионов». Такие встречи спортсменов-чемпионов в областном центре стали уже доброй традицией, тем более, что наши атлеты регулярно дают для этого приятные поводы.

Вместе со своими воспитанниками к совсем юными гимнастам вышли тренеры, без труда которых таких побед могло бы и не быть: Игорь Калабушкин, Сергей Башкин, Сергей Федосеев, Алексей Бугров, Юрий Королев, Виктор Бысов, Валентин Суходольский, Анна Куликова и Людмила Попова.

Триумфаторов поздравили глава администрации города Владимира Андрей Шохин, глава города Ольга Деева, руководитель департамента физкультуры и спорта администрации области Алексей Сипач, работники СДЮШОР и, конечно, начинающие гимнасты.

Пример для юных спортсменов

Дети засыпали чемпионов вопросами - ведь не каждый день выдается возможность поговорить с чемпионами. Детей интересовало, сколько времени нужно готовиться, чтобы успешно выступить на крупных турнирах, как спортсмены справлялись с волнением и даже сколько им за карьеру удалось завоевать наград.

Оказалось, что чемпионы уже давно не считают медалей, зато точно знают, что главная награда у них и у только-только начинающих гимнастов уже есть.

- Медалей у меня много, их можно мерить уже килограммами, но самая большая моя награда — это то, что я попал в эту школу, в этот зал, к этим замечательным тренерам, - сказал Кирилл Прокопьев.

Андрей Шохин и Ольга Деева от имени всех жителей города Владимира искренне поздравил спортсменов с победой.

- Мы верили в вас! Вместе с вами заслуженную радость разделяют ваши тренеры, работники спортивной школы, ваши родители, которые привели вас в эту школу. Вы стали примером для самых маленьких воспитанников! Новых вам побед! А мы, руководство города, будем вам в этом помогать, - сказал Андрей Шохин.

Шохин и Деева вручили спортсменам и их тренерам благодарности администрации города Владимира, а спортивной школе - сертификат на 200 тысяч рублей.