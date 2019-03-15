2019-03-15T10:43:46+03:00
Общество

Андрей Шохин поздравил владимирских гимнастов с победой

Наши гимнасты вернулись в родной город с чемпионата России. С медалями самого высокого достоинства!
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Глава администрации города Владимира Андрей Шохин обещал спортсменам всестороннюю поддержкуГлава администрации города Владимира Андрей Шохин обещал спортсменам всестороннюю поддержкуФото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

Владимир встречает своих чемпионов! В Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева 12 марта больше сотни юных спортсменов с нетерпением ждали встречу со своими новыми кумирами, примерами для подражания. Воспитанники владимирской гимнастической школы Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Илья Кибартас, Сергей Кривунец и Анастасия Агафонова вернулись домой с девятью медалями национального первенства.

Владимирцы — среди сильнейших

Владимирцы стали триумфаторами прошедшего в Пензе чемпионата России по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин. Они выступали в составе сборных Центрального Федерального округа. Всего соревновались около 160 лучших спортсменов из 40 регионов России.

К выступлению мужской команды от ЦФО, куда вошли четыре наших гимнаста, было приковано особое внимание. Интрига — сможет ли сборная ЦФО наконец-то выиграть у «непобедимой» команды Москвы, в составе которой победители Олимпиад и крупнейших спортивных соревнований. Но владимирцы завоевали четыре медали высшей пробы и стали чемпионами России!

Помимо этого, Кирилл Прокопьев выиграл еще две «бронзы» в вольных упражнениях на коне, а Илья Кибартас завоевал «серебро» в упражнениях на кольцах.

Наша маленькая «звездочка» Анастасия Агафонова в составе женской сборной ЦФО и вовсе стала открытием соревнований. Юная владимирская спортсменка завоевала второе место в командных соревнованиях и еще одно «серебро» на брусьях. Ей удалось даже обойти двукратную олимпийскую чемпионку, именитую Алию Мустафину.

И вот триумфаторов встретили в родном городе в стенах родной гимнастической школы. Специально для них по инициативе главы администрации города Владимира Андрея Шохина в ДЮСШОР по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева провели акцию «Владимир встречает чемпионов». Такие встречи спортсменов-чемпионов в областном центре стали уже доброй традицией, тем более, что наши атлеты регулярно дают для этого приятные поводы.

Вместе со своими воспитанниками к совсем юными гимнастам вышли тренеры, без труда которых таких побед могло бы и не быть: Игорь Калабушкин, Сергей Башкин, Сергей Федосеев, Алексей Бугров, Юрий Королев, Виктор Бысов, Валентин Суходольский, Анна Куликова и Людмила Попова.

Триумфаторов поздравили глава администрации города Владимира Андрей Шохин, глава города Ольга Деева, руководитель департамента физкультуры и спорта администрации области Алексей Сипач, работники СДЮШОР и, конечно, начинающие гимнасты.

Пример для юных спортсменов

Дети засыпали чемпионов вопросами - ведь не каждый день выдается возможность поговорить с чемпионами. Детей интересовало, сколько времени нужно готовиться, чтобы успешно выступить на крупных турнирах, как спортсмены справлялись с волнением и даже сколько им за карьеру удалось завоевать наград.

Оказалось, что чемпионы уже давно не считают медалей, зато точно знают, что главная награда у них и у только-только начинающих гимнастов уже есть.

- Медалей у меня много, их можно мерить уже килограммами, но самая большая моя награда — это то, что я попал в эту школу, в этот зал, к этим замечательным тренерам, - сказал Кирилл Прокопьев.

Андрей Шохин и Ольга Деева от имени всех жителей города Владимира искренне поздравил спортсменов с победой.

- Мы верили в вас! Вместе с вами заслуженную радость разделяют ваши тренеры, работники спортивной школы, ваши родители, которые привели вас в эту школу. Вы стали примером для самых маленьких воспитанников! Новых вам побед! А мы, руководство города, будем вам в этом помогать, - сказал Андрей Шохин.

Шохин и Деева вручили спортсменам и их тренерам благодарности администрации города Владимира, а спортивной школе - сертификат на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Первый и последний не предлагать! Этажи стереотипов
Покупатели жилья в новостройках предпочитают 5-13 этаж, самым популярным считается седьмой. Какие предрассудки мешают при выборе этажа и на что действительно нужно ориентироваться, делится директор по маркетингу компании «Аскона Инвест» Светлана Гулюкина
Новости 24
Владимирцы выбрали название для нового торгового центра на Батурина
Депутат владимирского ЗС может принять участие в выборах губернатора Пензенской области
Прокуратура проверит все обстоятельства гибели на пожаре матери и 5-летнего ребенка
В Петушинском районе в результате ДТП погибла женщина
Мобильный маммограф Гусь-Хрустальной городской больницы начнет обследовать жителей отдаленных территорий
Во Владимире стартовало юношеское первенство России по греко-римской борьбе
Директор ВСМЗ Светлана Мельникова вошла в состав жюри "Интермузея-2019"
По факту гибели женщины и ребенка на пожаре в Богослово возбуждено уголовное дело
На пожаре в Богослово погибла многодетная мать и ее пятилетний ребенок
Конкурсного управляющего владимирской строительной фирмы подозревают в подкупе директора
Житель Вязников попался полиции с четырьмя килограммами марихуаны
Экс-директора ВСМЗ Игоря Конышева оставили под домашним арестом еще на два месяца
Акушер муромского роддома предстанет перед судом
Владимирские библиотеки приглашают на Неделю детской и юношеской книги
Центру классической музыки подарили арфу
Суздаль вошел в пятерку популярных малых городов России для весенних путешествий
Жители трех районов Владимирской области получат пенсии досрочно
В Вязниках 25 семей получили ключи от новых квартир
В Веризино закрыли ларек "Мясо в лаваше"
УФАС оштрафовало "Газпром межрегионгаз Владимир" за отключение котельных в Струнино и Александрове
В Богослово после тушения пожара в доме остались не найденными женщина и маленький ребенок
В Богослово сгорел двухэтажный жилой дом
Во Владимире неизвестный сбил школьницу на переходе на улице Горького
Ковровчанка получила 10 лет колонии за обман шестерых местных жителей
В Муроме сотрудница МФЦ фиктивно поставила на учет двоих мигрантов
Между станциями метро появится мобильный интернет от Tele2
Промсвязьбанк получил чистую прибыль в размере 1,7 млрд руб. за 2018 год по МСФО