На одну спортплощадку Владимира по статистике - пять пивбаров

"Бороться с подростковой преступностью и наркоманией невозможно, но можно сделать спортивные площадки и высшее образование доступнее, чем крэк и уличные банды", — это довольно старая цитата известного американского репера «Snoop Dog», которая хорошо характеризует происходящее не только в Америке, но частично и в России. К счастью, владимирские подростки не балуются крэком и не убивают друга друга в уличных перестрелках, однако проблем у молодежи хватает.

Молодежь ворует, молодежь пьет, молодежь употребляет наркотики… Согласно статистике от СледКома РФ по Владимирской области только в 2018 году во Владимире четверо подростков скончались от передозировки наркотиками. Буквально каждую неделю полиция вынуждена ловить ребят в возрасте от 17 до 23-х лет, которые то в состоянии алкогольного опьянения что-то натворили, то имеют при себе большое количество наркотиков, предназначенных для продажи. Все как один говорят — нужны были деньги, нечем было заниматься… Причин подобному много, но одна из них на поверхности.

СпОрт или спИрт?

Согласно данным электронного справочника, во Владимире сейчас существует около 20 спортивных площадок для занятий футболом или баскетболом, около 10 «воркаут» площадок (для занятий на тренажерах), около 15 спортивных школ — казалось бы, неплохо для города с населением чуть больше 300 000 человек. Но есть и другие - менее позитивные цифры.

Зайдя практически в любой городской двор, первым делом можно увидеть полуразрушенную детскую площадку, заполненную бутылками и фантиками от сухариков хоккейную или футбольную «коробку» с порванной сеткой. Но даже это — не всегда. Зато в каждом втором доме есть магазин разливного пива (а то и несколько), бар с дешевым алкоголем и пара нелегальных барыг. Если конкретнее, то во Владимире примерно 90 магазинов с дешевым алкоголем и около 180 магазинов с разливным пивом. Довольно говорящая статистика, если сравнивать со спортивными сооружениями.

Это бизнес, ничего личного

Получается, что выпить пива для молодежи в пять раз проще, чем позаниматься спортом. Как такая «эвристика доступности» влияет на психологию и поведение молодых людей?

Психолог Наталья Фельдман, например, считает, что молодежь сильно восприимчива к тому, что происходит вокруг них. А вокруг них звезды телеэкранов, родители, и, конечно же то, что мы видим на улице.

- Если родители не ругаются матом, не курят, занимаются спортом, то дети это усваивают как норму. Если это какая-то пьющая, курящая семья, то дети усваивают это, - объясняет Наталья Фельдман. Детям надо показывать позитивный пример, это более действенно. Если же рассматривать такое соотношение спортивных сооружений к магазинам со спиртными, то с точки зрения бизнеса это весьма логично. Открывая подобный магазинчик, человек зарабатывает, а спортивная площадка — это большая социальная инвестиция. Если в городе мало спортивных площадок и много магазинов с алкоголем, то понятно, к чему они будут склоняться. Но главное — не количество спортплощадок и магазинов со спиртным, а в том, что подростки видят вокруг себя. Собственный позитивный пример - это самое действенное средство, и родителям нужно об этом помнить. А то, что говорят взрослые, на подростков практические не действует.