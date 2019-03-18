Когда во Владимирской области плескалось море и жили моллюски - рассказывают камни

Самая первая карта Владимирской области нарисована... камнями. Обнаружила я это случайно - нашла в деревне необычный полосатый камешек и принесла на опознание владимирскому "камневеду" Андрею Горшкову. В его коллекции более 700 экземпляров - и это лишь самые интересные из тех, что встречались ему за полвека увлечения геологией. По профессии Андрей радиоинженер, но геологией серьезно увлекается с детства.

Он сразу опознал в моем камне кремень.

- Когда я был маленьким, нашел похожий экземпляр в виде кораблика на стройке за городским бассейном. С тех пор таскаю в дом камни, жена подарила специальный шкаф для них, но он давно мал.

Каменная карта Владимирского края

В коллекции Андрея нет и не может быть двух одинаковых камней.

- Они, как снежинки, уникальны своей формой и рисунком, - говорит коллекционер. - Камни "растут" миллионы лет, органические и неорганические наслоения смешиваются и образуют уникальный узор. Изучая его, можно узнать древнейшую и новую историю территории.

Например, самые древние породы в нашем крае принадлежат каменноугольному периоду. В это время здесь плескалось неглубокое теплое море, в котором жили многочисленные моллюски. Тысячи лет их раковины падали на дно и образовали толстый слой известняка, который теперь добывают под Ковровым или в Андреево. Работники местных карьеров часто находят раковины аммонитов - вымерших головоногих моллюсков. Знаменитый кварцевый песок в Гусь-Хрустальном районе - тоже работа древнего океана.

Любители позагорать приносят с берегов Колокши, Клязьмы, Сунгиря "чертовы пальцы" -

это белемниты, окаменевшие внутренние скелеты древнего кальмара.

А вот настоящая пружинка - кусок стебля морской лилии, одной из главных виновниц мифов об иноплянетянах. Невозможно представить, что это остатки растения, а не части летающей тарелки.

В коллекции Андрея есть камешек с "волнами", которые за тысячи лет нарисовал прибой. И еще множество экземпляров, запечатлевших древнюю живность и растительность - фоссилии. Пикантная подробность - если вы нашли образование в форме свернувшегося червяка, возможно, это копролит - остатки непереваренного содержимого кишечника какой-нибудь живности.

Кости доисторических животных тоже встречаются в нашем регионе. По одной из версий первые в мире динозавры - архозавры селились на землях Гороховецкого и Вязниковского районов.

- Крупные булыжники, которыми любят украшать клумбы владимирские садоводы, остались нам на память о Ледниковом периоде, - продолжил рассказ Андрей. - Ледяные лавины двигались с севера, "выглаживая" Мещеру, и тащили с собой песок и крупные камни - моренные отложения. Под песком остался слой юрских глин, который задерживал влагу. Поэтому в Мещере столько болот, рек и озер. А обрыв смотровой площадки Успенского собора создан речкой, образованной талыми ледниковыми водами.

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Окаменевший след молнии

В коллекции Андрея есть редкие и уникальные экземпляры. Они были гвоздем палеонтологических выставок во владимирском Музее природы. В одном из таких камней я с уверенность опознала ветку дерева... и ошиблась. Оказалось, что это фульгурит - след молнии, ударившей в песок.

Владимирский коллекционер хранит осколок первичной земной коры, отделившейся от мантии сразу после ее рождения, и космических пришельцев - метеориты с частицами материи, из которой образовалась Солнечная система.

Белая хризантема на столе Андрея - кальцит, самый крупный глендонит в России. Каменный пузырик - жерло древнего грязевого вулканчика, а кусок "горной кожи" - палыгорскит. Есть даже моток каменной проволоки - стимнит, а также самородное железо и, конечно, ювелирные и поделочные камни.

Разбирая свои новые приобретения, Андрей Горшков советуется с таким же увлеченным "камневедом" - доктором геолого-минералогических наук Владимиром Филатовым. Друзья мечтают создать во Владимире Музей естественных наук при поддержке властей и объединить свои коллекции.