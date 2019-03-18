Ни пройти ни проехать: владимирцы жалуются на подъезды к зданиям, куда ходят инвалиды

Владимир в принципе для инвалидов не очень приспособлен. Но есть места, куда больные люди вынуждены ходить регулярно. Казалось бы, хотя бы эти места можно приспособить? Но владимирцы все чаще жалуются на то, что именно эти места становятся труднодоступными.

Например, рядом с бюро медико-санитарной экспертизы, где люди с ограниченными возможностями регулярно подтверждают инвалидность, установлен знак «Парковка запрещена». Ближайшая остановка - «Студеная гора». То есть для того, чтобы попасть в бюро, инвалиду надо спуститься с горки вниз по ступенькам (пандуса нет) и пройти перекресток.

Ступеньки не разбитые — здоровый человек не придерется. А больному на костылях или коляске не спуститься одному и, тем более, не подняться по ним. Вдобавок после них идет перекресток. Проверили сами — машины там ездят часто и не все уступают дорогу. Но и поехать не на автобусе, а на такси, например, тоже не выход.

- Я с 57-летней мамой на днях ездила в бюро, чтобы продлить ее инвалидность. Вызвали такси, так не могли припарковаться! Здание размещено прямо на повороте, и рядом стоит знак, что парковаться там нельзя. Мы попросили таксиста включить «аварийку» у входа в бюро, чтобы мама вышла из машины, - говорит жительница Оксана. - Не понимаю, как туда другие инвалиды добираются? Ведь рядом ни остановки, ни пешеходного перехода. Представляете, как инвалиды обратно поднимаются в гору по ступенькам, чтобы дойти до «Студеной горы». Считаю, что там необходимо установить пандус.

Похожая проблема возникла с дорогой к фонду ОМС. В соцсетях жалуются, что, помимо убитой дороги, там еще и одностороннее движение.

- Моя мама – инвалид. Два раза в год она вынуждена ездить в фонд ОМС на Октябрьский проспект. Раньше я ее привозил и без проблем подъезжал к фонду через площадь Ленина. Теперь там организовали одностороннее движение. Часть дороги, по которой вынуждены ездить люди, в ужасном состоянии. Руководство фонда ОМС ежедневно ездит по этой убитой дороге, неужели они не требуют от городских властей привести в порядок дорогу? Или они нарушают ПДД и приезжают в фонд под запрещающий знак? Зачем организовали подобную схему движения?

Официальный запрос с этими вопросами мы направили в администрацию города Владимира. Как только мы получим ответ, опубликуем его.