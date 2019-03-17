Владимирец, исследюющий тайну перевала Дятлова: туристов погубила «снежная доска»

Расследование загадочных обстоятельств гибели тургруппы Дятлова в феврале 1959 года на Урале возобновили через шестьдесят лет. Причем как-то очень активно - десятки туристов и исследователей со всей страны стали вдруг интересоваться, что же там произошло. Известные факты таковы: десять опытных туристов, один из которых позднее заболел и сошел с дистанции, планировали пройти на лыжах около 300 километров по северной части Свердловской области. В ночь на 2 февраля 1959 года они разбили лагерь на безымянном тогда перевале, но почему-то ночью полуодетые люди выбежали из палаток и погибли.

Существует более 70 версий случившегося, в трагедии обвиняют военных, якобы проводивших эксперименты, стихию, снежных людей, загадочную болезнь и даже инопланетян. Но точно причина гибели опытных туристов не установлена до сих пор. Попробовать найти свой ответ решил и наш земляк Дмитрий Савва, более десяти лет занимающийся изучением аномальных явлений, загадок и тайн.

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Голос из-под камней

Двенадцать человек, организованных Дмитрием, планировали не просто пройти по маршруту погибших туристов, но и провести радиационную съемку, измерения электромагнитного поля, разности гравитационных потенциалов, геолого-минералогические исследования и другие эксперименты.

- Идея увидеть загадочное место своими глазами родилась давно, около года мы готовились к экспедиции, собирали материал. В горах, на месте гибели туристов мы провели три недели, сняли документальный фильм, пообщались с местным племенем манси. Я прошел по всем точкам маршрута пропавшей группы, чувствовал там себя вполне уютно, никакого гнета не было, хотя без странностей не обошлось, - вспоминает он.

Загадочных йети команда исследователей не нашла, хотя манси уверяли, что в тех краях не раз пропадали их родные. Заставили путешественников понервничать и мобильные телефоны с фотоаппаратми, которые, видимо из-за магнитной аномалии включались и выключались сами по себе, порой пугая участников экспедиции.

- Однажды у одного из нашей группы телефон сам по себе включил запись, где говорит его племянник. Вещи лежали на земле и получилось, что детский голос звучит словно из под земли, из под камней. Честно говоря, это было жутковато, - признается Дмитрий.

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Раскрыт секрет гибели?

Отправляясь в экспедицию, Дмитрий Савва считал, что причина несчастья – криминал. Но проведенные исследования заставили его полностью изменить точку зрения.

- Думаю, что причина гибели туристической группы – природное явление. Место, где стояла палатка тургруппы, могло быть лавиноопасным. Угол наклона склона горы 20 градусов, а лавины, хоть и редко, сходят и при наклоне 12 градусов. Судя по записям в дневнике, погода резко изменилась, а на последних фотографиях, сделанных туристами, видна метель. Перепад температур, наледь, сильный ветер, снегопад – при таких условия могла сойти «снежная доска», которая придавливает сверху. Она может весить несколько сотен килограмм, - объясняет он.

По версии Дмитрия, люди не погибли сразу, потому что их защищал небольшой природный навес. Но они постарались как можно быстрее покинуть опасную зону, добежав до лабаза. По мнению владимирца, повреждения, которые эксперты нашли у погибших туристов – переломы и черепно-мозговые травмы, которые, по мнению специалистов, были «последствиями воздействия большой силы» – вполне могла причинить «снеговая доска». А оранжевый цвет тел объясняется встречающейся в тех краях необычными водорослями – именно они окрашивают весенние ручьи в тех краях в красный цвет.

- Тела нашли, когда снег уже начал таять, вполне возможно, что это объясняет такой цвет, - считает исследователь. – Я удивлялся, почему люди так медленно шли, почему прошли полтора километра вниз, но не вернулись за вещами. Но во время экспедиции мы нашли в охотничьем домике дневник погибшего на этом же перевале путешественника. Он писал, что по глубокому снегу и при сильном ветре преодолевал всего по двести метров в час и был вынужден вернуться в избушку! Я лично несколько раз прошелся по тропе, где шли дятловцы, и убедился – даже летом вверх подняться в пять-восемь раз сложнее. Так что уверен – йети, военные и злые духи с горы Мертвецов не виноваты – все дело в суровой зиме.