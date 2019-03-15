«Сходите в аптеку, вам там что-нибудь посоветуют». Во Владимире по вызовам вместо врачей ходят фельдшеры

Жители Владимира в последние несколько месяцев стали замечать, что по вызовам на дом перестали приходить врачи. Нет, конечно, безответным звонок в поликлинику не остается. Но вместо медика с высшим образованием по вызову теперь приходит, как правило, фельдшер - недавняя выпускница медучилища, не имеющая ни опыта, ни специальных знаний (и, заметим, полномочий), чтобы поставить правильный диагноз или выписать нужные лекарства.

Если у пациента обычная простуда, то фельдшер сможет справиться и сама - все равно простуда не лечится, а «отлеживается», и тут нужен только больничный. Но если болезнь серьезнее, то помощь сводится к двум пунктам:

А) Если ситуация критичная, то фельдшер вызовет скорую;

Б) Если нет угрозы жизни, то запишет на прием к терапевту на следующий день (это тоже нужно, просто так на прием не записаться).

«Сходите в аптеку, вам там что-нибудь посоветуют»

- У меня как-то заболел брат, - рассказывает житель Владимира Сергей. - Ему вызвали врача, но вместо него пришла молодая девушка - то ли фельдшер, то ли медсестра. Она послушала легкие, посмотрела горло, почесала лоб и сказала, что надо будет прийти в поликлинику, а если будет плохо, то «сходите в аптеку, вам там что-нибудь посоветуют».

Но даже если больной с температурой дойдет до поликлиники, попасть на прием к терапевту будет не так просто. Мне, например, когда я простудился, в регистратуре поликлиники №1 предложили записаться на прием... через 10 дней. Правда, просидев в очереди полтора часа, я все-таки попал к врачу, но те, кто пришел после меня, не попали.

Причина (проблема) старая — нехватка кадров. Медицинского вуза в области нет, зато есть медколледж. Один врач даже сказал, что мне еще повезло, в другой городской больнице фельдшеры и прием в кабинетах ведут…

В департаменте здравоохранения, кстати, особой проблемы в том, что по вызовам ходят фельдшеры, не видят - если пациенту плохо, то они вызовут скорую, где вызов зарегистрируют как приоритетный, если ничего страшного, то зафиксируют обращение для даты начала больничного.

Лечить детей тоже будут дети?

К сожалению, с больными детьми ситуация точно такая же. На вызов родителей приходят фельдшеры, чем родители часто бывают недовольны, ведь у многодетной мамы познания порой куда больше.

- Не мы так решили, это новое постановление, врачи теперь не ходят, ходят фельдшеры. Иногда и врачи, но все же редко, врачу работать надо в кабинете, вести прием пациентов. Если по домам ходить, то за 3 часа никого толком принять они не успеют, - рассказывает врач 1-й детской владимирской поликлиники Татьяна Максимова.

Несмотря на постановление, ясно, что все эти изменения не от хорошей жизни, а так же от нехватки кадров. Только ситуация с педиатрами еще критичнее, чем с терапевтами — работа сложнее, ответственнее.

- Жалуются люди, а что поделать. Работа сложная, серьезная нужда во врачах у нас. Не каждый на такое пойдет, дети часто болеют, приходится в день принимать 50-80 пациентов. Тут каждая минута дорога, - продолжает Татьяна Максимова.

Больницы всеми силами пытаются решать проблемы с нехваткой врачей, какие условия им уже только не предлагают, но специалисты все равно не идут. Основных причин две: боязнь ответственности и узкая специализация.

- Сейчас молодежь идет в основном учиться на узких специалистов. Раньше участковый педиатр считалось престижной профессией, это и сейчас так, но многие не понимают, все хотят быть узкопрофильными врачами. Эту работу надо любить, а у всех и семьи есть и другие какие-то дела. Предлагали на сайте и зарплату до 90 тысяч рублей, все равно никто не откликается. За прошлый год у нас не прибавилось ни одного участкового педиатра, я даже больше скажу — за 10 лет всего 2-3 человека новых появилось, - подытожила Татьяна Максимова.