2019-03-14T17:11:00+03:00
Общество

Чаще всего владимирцы подделывают пятитысячные купюры

В полиции говорят, что количество подделок заметно выросло по сравнению с прошлым годом
Артем Бендрик
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..Фото: Николай ХИЖНЯК
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Криминалисты утверждают, что тщательность, с которой подделывают деньги, глубина конспирации злоумышленников ежегодно растет. За 3 неполных месяца 2019 года во Владимирской области уже изъяли 68 поддельных купюр, среди которых:

37 штук номиналом 5000 рублей

8 штук номиналом 2000 рублей

16 штук номиналом 1000 рублей

Одна 100-рублевая купюра

Общий ущерб от фальшивых денег превысил 200 тысяч рублей.

6 марта, например, сотрудники Юрьев-Польской полиции задержали 21-летнего жителя республики Коми, который приехал к нам с тремя фальшивыми двухтысячными купюрами и пытался сбыть их на территории Владимирской области. Первый раз у него получилось разменять деньги в продуктовом. К счастью, работница местного магазина вовремя забила тревогу, когда увидела подозрительного молодого человека уже во второй раз.

В УМВД Владимирской области также отмечают, что подделки становятся более качественными. Отличить их от оригинала с каждым годом становится все труднее. В полиции такие купюры называют особо опасным фальсификатом.

Обычно подделки сбывают в суматохе, толчее, в маленьких магазинах в час пик. Или при расчетах между гражданами, например, покупая что-то с рук.

Если вы заподозрили, что вам подсовывают фальшивку, в полиции рекомендуют поменьше трогать ее руками, так как на ней могут сохраниться отпечатки пальцев злоумышленника. Ни в коем случае не пытаться избавиться от купюры самостоятельно! Дарение, размен, передача на хранение с целью последующего сбыта поддельной денежной купюры является преступлением.

КОНКРЕТНО

Как отличить подделку от настоящей купюры:

1. На подделке микроперфорация видна невооруженным глазом без изучения денежного билета «на просвет». Отверстия, образующие цифру номинала, расположены со смещением от линейности. Месторасположение микроперфорации ощущается тактильно.

2. Краска на серийных номерах купюры и гербах городов частично осыпается (с этих участков ее легко стереть жестким предметом, например ногтем пальца).

3. Водяные знаки видны не четко(слабо).

4. Бумага, из которой сделана подделка, более плотная на ощупь.

5. Отсутствует КИПП – эффект (при осмотре под острым углом против источника освещения на орнаментальной полосе не появляются буквы «РР»).

6. Надпись «Билет Банка России» и метки для слепых выполнены методом вдавливания, с оборотной стороны поддельной купюры видны ярко выраженные следы механического воздействия на бумагу.

7. На подделке отсутствует микротекст, распознаваемый лупой 10-ти кратного увеличения.

ОФИЦИАЛЬНО

Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег является тяжким преступлением, предусмотренным ст.186 УК РФ. Санкцией части 1 указанной статьи предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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