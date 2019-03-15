Во Владимире учителем года признали географа

В этом году впервые за много лет среди финалистов городского конкурса «Педагог года» были только представительницы прекрасной половины человечества - и ни одного мужчины. Но это ничему не помешало.

Аксана Сазанова, учитель географии школы №8, представила на конкурс исследования, которые она проводит с учениками на внеурочных занятиях. Это, видимо, и зацепило жюри - то, что при городской школе создано лесничество «Друзья леса». Ребята, как настоящие исследователи, изучают растения нашей полосы и антропогенную нагрузку на природу - проще говоря, насколько лесам вредит человек. И не только изучают: Аксана Сазанова организует «Экологические десанты», во время которых она и дети убирают леса от мусора.

- Сказать, что человек участвует в конкурсе и не мечтает о победе, будет неправдой. Каждый стремится подняться выше, - говорит Аксана Сазанова. - Сегодня я — победитель, но все участницы достойны этой победы. Конкурс «Педагог года» позволил почувствовать себя уникальной личностью, которую со всех сторон рассматривало профессиональное жюри. И такие конкурсы нужны для поднятия престижа нашей профессии, чтобы родители видели, что их дети — в надежных руках.

Другая победительница — учитель-логопед детского сада №109 Юлия Поздеева - рассказала о своем проекте, который направлен на детей с нарушением речи. Она поясняла, что такое семантическое поле слова и для чего оно нужно дошкольникам.

- Это комплекс ассоциаций, которые возникают у ребят вокруг одного слова. Такой прием обязателен не только чтобы дети научились пользоваться звуками, но и чтобы имели богатый словарный запас и правильно согласовывали слова, - говорила Юлия Поздеева.

А фаворитом детского жюри стала финалистка Татьяна Барабанова, учитель физической культуры школы №9. Она представила свой творческий номер с учениками, в котором они вместе показали гимнастические упражнения. Не поверите, но учитель физкультуры сделала вертикальный шпагат и прогнулась в пояснице! Свой главный приз дети присудили именно Татьяне Барабановой.

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Всего в финал вышли 11 педагогов города Владимира. Всем участницам вручили грамоты и подарки. А победитель представит город Владимир на областном этапе конкурса. Только пока неизвестно, кто из двух педагогов поучаствует в региональном конкурсе. Кандидатуру выберут исходя из требований областного конкурса.

БЛИЦ-ОПРОС

Короткие вопросы учителю географии Аксане Сазановой.

- Сколько лет Вы работаете в школе?

- 18 лет.

- Какую роль для Вас играет участие в конкурсе «Педагог года»?

- Я счастлива, что поучаствовала и даже победила в конкурсе. Сейчас я ощущаю гордость, что я смогла.

- Как вы относитесь к школьной форме?

- К школьной форме отношусь хорошо, но считаю, что она должна быть удобной, в первую очередь. Зимой, например, девочкам купить брюки, а весной можно и в юбочке ходить. Обязателен белый верх. Мальчикам бы посоветовала носить костюмы. Нужно правильно подобрать материал и цвет: серый можно, темно-бардовый... Тогда, считаю, что проблем не возникнет.