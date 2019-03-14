Во Владимире выбрали главный объект для благоустройства - сквер на Чайковского

11 марта во Владимире прошло голосование по выбору общественных пространств, которые будут приведены в порядок в первую очередь по программе «Формирование современной городской среды» в 2019 году. Жители города могли прийти в четыре специально отведенных места - районные администрации и городское управление ЖКХ - и опустить бюллетень со своим голосом в урну.

Голоса считали два дня. И вот какие результаты получили:

1 место - сквер на ул. Чайковского (44% голосов);

2 место - сквер в мкр. Коммунар на Судогодском шоссе (35% голосов);

3 место - пешеходная зона на ул. Девическая и ул. 2-я Никольская (11,1 %

голосов);

4 место - сквер в мкр. Лесной (5,1% голосов);

5 место - сквер в мкр. Оргтруд (4,8% голосов).

Теперь итоги голосования должна утвердить городская Общественная комиссия. Если сквер на улице Чайковского действительно станет первоочередным объектом для благоустройства, то он кардинально преобразится уже этим летом. Его планируют сделать в «музыкальной тематике» - многие его элементы будут напоминать клавиши или пианино. Там появится прогулочная зона, спортивная и детская площадки, место под кафе, интерактивная доска в память о ветеранах, а мешающие коммуникации коммунальщики уберут. Вокруг сквера поставят забор, живую изгородь и сделают новые пешеходные переходы.

Появится в обновленном сквере и детская площадка в виде огромного трёхмачтового корабля с горками и лестницами, вроде того, что в Добром. Будут в сквере новые фонари и видеонаблюдение. А вот деревья и памятник Чайковскому сохранятся, только станет музыкальным – это возможно, поскольку в сквере появится вай-фай. На обновление сквера потребуется около тридцати миллионов рублей,

Общественная комиссия решит, когда и в каком объеме будет проведено благоустройство. Хотя мнение жителей и будет учтено в первую очередь, комиссия примет во внимание и другие факторы - опыт прошлого года показывает, что часть денег, выделенных по программе «Формирование современной городской среды», обязательно достанется присоединенным территориям. В этом году во Владимире на благоустройство выделено почти 90 млн рублей, но в эту сумму входят не только общественные территории, но и дворы многоквартирных жилых домов. На общественные пространства может быть добавлено еще 55 миллионов рублей - мэрия утверждает, что эти деньги из областного бюджета по закону должны быть выделены Владимиру как административному центру.