Один в такси: владимирцы приспособились вызывать машину для ребенка без сопровождения

Эта тема бурно обсуждается в соцсетях Владимира не первую неделю. С того момента, как в город пришло сначала Яндекс.Такси, а потом UBER, владимирцы оценили удобство: можно вызвать машину, посадить туда ребенка и отправить на кружок, в сецию или даже в школу, если опаздывает, а ехать далеко. А родитель из дома проконтролирует, что довезли благополучно.

Одни владимирцы не видят в этом ничего плохого: ну если взрослые не успевают проводить детей на занятия... Другие категорически против: как это ребенка сажать в машину с чужим человеком?

«Комсомолка» собрала весь спектр мнений, включая диспетчеров такси, и большинство опрошенных отнеслись отрицательно к такой, на первый взгляд, безопасной идее.

«Отменяем заказ и возвращаемся»

- Мы детей одних не перевозим до 14 лет, - объясняют в диспетчерской одного такси. - Почему? Правила компании такие! Если водитель подъезжает к месту заказа и к нему сажают одного маленького ребенка, то он сразу отказывается. Ну не перевозим мы детей без сопровождения взрослых!

В другой службе такси детям запрещено садится в машину без взрослых до 12 лет — это внутренние правила перевозчика. В общем, каждый решает сам. Как оказалось, нет никакого документа, в котором бы говорилось, с какого возраста детям можно ездить в такси без родителей. В Роспотребнадзоре так и сказали: «Дети с 12 лет считаются самостоятельными. Но никак это не регламентируется». Именно поэтому одни компании не возят детей, а другие, наоборот, не пугаются ехать на вызов к ребенку.

- Обычно нам родители говорят заранее, что им нужно довезти одного ребенка, - сказали нам в третьем такси. - Мы присылаем машину с удерживающим устройством и предупреждаем водителя, что сядет ребенок. И все всегда было в порядке.

Ни в коем случае не сажать детей до 4 класса

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев считает, что родители должны понимать всю ответственность и опасность, которая может возникнуть при перевозе ребенка на такси.

- Я, как отец, никогда бы не отправил своего ребенка на такси, а тем более, если возраст его до 10-11 лет (это примерно 4 класс). Но никакими нормативными документами это не прописано. Что касается старшего и среднего звена с 5 по 11 классы, то я бы посоветовал перед тем, как посадить ребенка в машину, сфотографировать ее. Далее попросить водителя представиться. Опять же, это не должно быть нормой, не надо часто пользоваться такой услугой. Согласен, бывают ситуации, когда, например, ребенок опаздывает на выступление. Тогда здесь можно вызвать машину и соблюсти все правила, обязательно сказав диспетчеру, что такси нужно ребенку, - поясняет Геннадий Прохорычев.

Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области, тоже не одобрила новую «моду» на вызов такси ребенку. И сказала, что водители не должны вообще приезжать на вызов.

- В соответствии с семейным кодексом обязанности и ответственность за жизнь и здоровье детей возлагаются на родителей. Один ребенок не может отправляться с незнакомым человеком. Как правило, родители не видят, в какую машину садятся их дети. И нет гарантии, что на вызов действительно приедет таксист, а не посторонний человек, который увидит стоящего ребенка. Вообще, маленькие дети должны находится при сопровождении взрослого человека. Родителям не стоит рассчитывать на добросовестность каких-то компаний и водителей, которые, между прочим, не должны соглашаться выполнить такой заказ, - рассказала Ирина Минина.