В Палаты вернулся мамонт, на очереди — Сунгирская лошадка

Владимиро-Суздальский музей-заповедник уже несколько месяцев находится под управлением нового «старого» директора. Светлана Мельникова вернулась в родной музей в конце 2018 года. 13 марта она провела пресс-конференцию и ответила на самые острые вопросы.

Музей хрусталя будут реставрировать

Еще в июне 2018 года из-за строительства фонтана на Театральной площади погибла ваза «Орхидея», сделанная ныне покойным художником из Гусь-Хрустального Владимиром Корнеевым. Она — часть коллекции из восьми предметов. То есть, разбивается один - теряется смысл остальных. В итоге, музей хрусталя в Красной церкви был закрыт. И до сих пор экспозиция не открылась.

- Прежде, чем заказывать витринное оборудование и создавать художественное решение экспозиции, интерьер храма нужно привести в порядок, - сказала руководитель ВСМЗ. - А это непросто, это памятник архитектуры. Стало быть, реставрационные работы делаются по согласованию с областной инспекцией по охране памятников и объектов культурного наследия. Сейчас мы заказали проект работ. Когда все будет согласовано, мы планируем заменить внутренние оконные заполнения, покрасить стены, привести в порядок хозяйственные помещения. Реставрационные работы внутри храма стоят более 4 миллионов рублей. Пока точной даты окончания всех работ назвать вам я пока не могу.

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«Кукла Барби прошла длинный путь»

А вот первый этаж Палат уже активно реставрируется. Где-то помещения меняют свое назначение, а где-то композиции обновляются в угоду времени.

Так, на месте экспозиции «Игрушки» собираются сделать библиотеку. При экс-директоре Игоре Конышеве (сейчас под следствием) книжные архивы были вывезены в Муромцево.

- Я ездила в Муромцево, и очевидно, что книги из хозяйственных помещений надо вывозить, - рассказала Светлана Мельникова. - Весна уже началась, скоро снег начнет таять, помещения начнут протекать. Так что сейчас для нас будущая библиотека находится среди первоочередных задач.

Что касается экспозиции «Игрушки», то она сменит не только место, но и содержание. Как сказала Светлана Мельникова, ее прежнее наполнение (представление игрушек из городов-побратимов Владимира) морально устарело, и детей не волнует.

- Глянула я, например, на куклу Барби и поняла, что она прожила длинный путь. Ей все-таки уже за 60! Надо это менять, - сказала она. - А кого из детей можно удивить конструктором «Лего»? Новая игровая будет более интерактивной и привязанной к владимирской земле. Больше подробностей я пока раскрывать не буду.

Светлана МельниковаФото: Алексей СУХОВ

Мамонта вернули, юрту сделают больше

В экспозицию «Путешествие в каменный век» по просьбам юных владимирцев вернулся любимый экспонат – мамонтенок. Он тоже «прожил длинный путь», прошлым летом был вывезен в Исторический музей, а теперь возвращен обратно. Правда, пока запакован в целлофан.

Кстати, сама экспозиция тоже осовременится. Появятся новые экспонаты, Светлана Мельникова хочет показать детям орудия, найденные на стоянке Сунгирь, в том числе и саму Сунгирскую лошадку, которая раньше на всеобщее обозрение не выставлялась.

Во-вторых, юрту, в которой ведется рассказ о жизни в каменном веке, сделают больше. Раньше в ней помещались не все дети. В итоге начинали пинки, толчки. Ребята хотели протиснуться ближе. Теперь в юрте хватит места всем. Драться за места не придется.

«Только один экскурсовод не хочет заключать с нами договор»

Коснулись и темы частных гидов. В конце прошлого года аккредитацию им в музее-заповеднике отменили. Вместо этого экскурсоводам предложили заключать с музеем договоры о внештатной работе. В итоге, договор не заключили в том числе с лучшим гидом России по версии Российского географического общества — Александром Варламовым.

- По закону «О культуре» экскурсионное обслуживание на территории федеральных учреждений культуры является нашей зоной ответственности, - сказала Светлана Мельникова. - То есть мы несем ответственность за то, кто и что рассказывает в наших стенах. И работать с частными годами мы по этому закону можем только на основе заключения договоров. Мы заключили уже 111 договор с внештатными экскурсоводами. В том числе и с 20 гидами, с которыми уже работали раньше. Только один из них до сих пор сопротивляется (речь идет как раз о Варламове — Авт.).

При этом Светлана Мельникова сделала акцент на том, что деятельность музея после ее возвращения уже проверялась федеральными структурами.

- В конце прошлого года в нашем музее проводилась проверка министерством культуры на предмет сохранения культурно-материального наследия, - рассказала она. - Проверка и сейчас идет, но дело не в этом. Во время лично беседы один из проверяющих бросил мне на стол карточку некоего экскурсовода Ирины с вопросом, как я могу это объяснить. Оказалось, что она работала на территории суздальского кремля, где с ней и столкнулся проверяющий. Судя по всему, рассказ был не очень хорош, а когда представитель минкульта начал задавать ей вопросы о состоянии колокольни кремля, то экскурсовод просто убежал. Мне бы не хотелось повторения таких ситуаций.

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Черные стены подходят под степное золото

Среди решений бывшего руководителя ВСМЗ Игоря Конышева было много таких, которое владимирские представители культуры воспринимали в штыки. Одно из них — покрасить стены выставочного зала на третьем этаже в черный цвет. Естественно, мы спросили, будут ли стены перекрашиваться.

- Сейчас мы планируем сделать несколько выставок, которые будут смотреться выигрышно в данной цветовой гамме, - рассказала гендиректор ВСМЗ. - Например, очень хорошо и уместно будет смотреться на черном фоне экспозиция, посвященная степному золоту. Сейчас мы ведем переговоры с директором ростовского музея по этой выставке. Кроме того, в этих стенах будет работать выставка, посвященная Донбассу. Но понятно, что потом стены будут перекрашены, потому что в музеях есть не нами придуманные художественные и колористические решения. Они должны быть более нейтральными.