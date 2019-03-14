Мошенники приглашают владимирцев сняться в закончившемся сериале «Физрук»

На днях в одной из владимирских групп в соцсетях появился пост следующего содержания:

«ЗДРАВСТВУЙТЕ МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР.

С 18 Марта по 8 Апреля.

Приглашаем актёров МАССОВКИ.

Для съемки в телесериале производства кинокомпании «MFmedia, GudStorMedia»

по заказу телеканала ТНТ «фИЗРУК».

Съёмки будут проходить в городе ВЛАДИМИР.

Требуются:

Молодые парни и девушки от 15 до 28 лет, симпатичные, позитивные, в групповку.

Мужчины и женщины от 29 до 65 лет в массовку второго плана.

Предпочтений по наличию опыта нет. Нам важен каждый актёр!

Гонорар 1500 руб/смена (смена не полная)».

И дальше контакты - куда присылать заявку.

На первый взгляд, выглядит довольно заманчиво, да и разводом не пахнет, ведь взамен ничего не требуют, кроме персональных данных. Впрочем, их отправлять тоже не стоит, но можно для таких случаев иметь отдельный телефонный номер.

Но если присмотреться, то в объявлении можно сразу обнаружить мошеннический почерк:

1. Во-первых, компания, занимающаяся съемками сериала «Физрук», называется «GoodStoryMedia», а не «GudStorMedia».

2. Во-вторых, в тексте присутствует большое количество ошибок, как грамматических, так и просто опечаток, что вряд ли себе могли позволить представители федерального канала.

3. В третьих, сериал «Физрук» уже закончился, представители телеканала заявили, что новых сезонов снимать не планируют, что, конечно, из всего этого — самый большой прокол этих умников.

Но я решил пойти до конца - интересно же, когда будут трясти деньги? Я отправил свои данные, изменив фамилию, а уже к вечеру того же дня получил ответ от некоего Симака Ахметова. Он поблагодарил за отклик и сразу завалил обещаниями красивой жизни, которые многих подростков могли бы и ослепить:

«Команда «MFmedia, GudStorMedia» благодарит Вас за заполнение мини-анкеты.

Мы ценим Ваше доверие и рады сотрудничеству!

Ваша заявка была рассмотрена и ваша кандидатура утверждена на съемки телесериала «физрук».

В зависимости от того, как вы себя покажете на площадке, имеются перспективы дальнейшего участия в проекте над работами второстепенных ролей в телесериале и в будущих проектах.

Дневной гонорар 1800 руб. + переработка (150 руб/час)

На площадке питание и душ.»

Особо отличившимся актерам даже пообещали премию. Никаких требований к внешнему виду нет, все предоставляет кинокомпания: бесплатное питание, одежда и т.д. Сбор назначили на 18 марта в драмтеатре - видимо, для пущей достоверности. Единственное, что нужно будет сделать участнику — завести индивидуальную карту актера. Похоже, вот и оно!

Индивидуальная карта актера — одновременно банковская и магнитная карта, она содержит все данные, с помощью нее можно заходить и выходить со съемок, питаться за счет студии. Ежедневная выдача гонораров происходит только с помощью нее. Более того, индивидуальная карта актера есть у каждого уважающего себя артиста, каждый с этого начинал, по словам мошенников, именно она — ключевая ступенька на пути к большому будущего звезды российской эстрады. Ее даже доставят всего за сутки с момента заказа, главное, сделать это как можно быстрее, ведь можно не успеть до съемок и плакала ваша большая карьера. Как я вообще раньше без нее жил...

Вот незадача, карта платная. Но студия соглашается оплатить 70% ее стоимости. Вместо 2800 рублей заплатить придется всего-лишь 1000 рублей. Телеканалу очень стыдно, что они просят с актеров деньги, но они обещают все вернуть на съемках. Так они смогут убедиться, что вы действительно хотите принять участие в проекте, а то многие не приходят, по их словам, это усложняет процесс съемки.

ОФИЦИАЛЬНО

В самом ТНТ прокомментировали эту информацию следующим образом:

«Уважаемые пользователи, в последнее время участились сообщения о том, что некие лица от имени телеканала ТНТ проводят платные кастинги проектов. В своих сообщениях некто приглашает всех желающих принять участие в платном кастинге нового сезона «Физрука». Доводим до вашего сведения, что все кастинги, которые проводятся от имени телеканала ТНТ, абсолютно бесплатны. Будьте осторожны и не доверяйте свои деньги мошенникам!»