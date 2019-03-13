В Ковровском районе в колонии умер бывший охранник Ахмата Кадырова

12 марта в одиночной камере в колонии № 6 УФСИН по Владимирской области в Мелехово (близ Коврова) было найдено тело осужденного за терроризм бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чеченской республики Ахмата Кадырова (в дальнейшем - Антитеррористический центр) 43-летнего Аюба Тунтуева. Эту информацию подтвердили в УФСИН по Владимирской области, отметив, что тело было найдено без признаков насильственной смерти.

- Сотрудниками колонии был обнаружен труп осужденного с признаками суицида. О происшествии сообщено в прокуратуру и следственное управление. По данному факту в проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе в ведомстве.

Аюб Тунтуев был осужден год Верховным судом Чеченской республики за участие в террористическом акте в селе Знаменском 19 июля 2005 года. От взрыва заминированного милицейского "УАЗа" погибли 14 человек, в том числе 10 сотрудников УМВД и ФСБ. Изначально Аюб Тунтуев был приговорен к пожизненному заключению, но в 2008 году Верховный суд РФ заменил приговор на 24 года лишения свободы. В 2017 году Тунтуева повторно осудили за участие в нападении на бойцов 6-ой роты Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года на территории Чеченской республики. К 24 годам колонии прибавили еще 11 месяцев.

В колонию во Владимирскую область Тунтуев был переведен в 2015 году. Отбывая наказание в ИК-6 в Мелехово, бывший сотрудник Антитеррористического центра жаловался на условия содержания в колонии. Адвокат Тунтуева обращался с жалобами в ЕСПЧ. Последние два года осужденный провел в основном в одиночной камере, куда был переведен за различные дисциплинарные взыскания.

Причина смерти пока выясняется. Одна из предварительных версий - заключенный мог покончить с собой.

- Я не верю в данном случае в суицид, - говорит правозащитник, занимающийся правами заключенных во Владимирской области Валерий Горбунов. - Все таки, Аюб Тунтуев был мусульманином, у них так не принято.

По словам Валерия Горбунова, во колонии Владимирской области в последнее время все чаще переводят осужденных, отказавшихся сотрудничать со следствием. По данным правозащитника, сначала осужденных привозят в ИК-7 строгого режима для ранее осужденных в Пакино, где они проводят около 10 дней, а потом везут в ИК-3 во Владимире. Там, как утверждает правозащитник, осужденных под давлением следствия и с применением лекарственных препаратов принуждают к признательным показаниям.