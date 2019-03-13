Детские лагеря Владимирской области не подорожали и не закрылись

Этим летом во Владимирской области ждут на отдых детей 25 муниципальных загородных лагерей. Это ровно столько же, сколько было в прошлом году. Лагеря перестали закрываться, и это уже радует.

Условия - от спартанских до шикарных

Почти все лагеря уже объявили стоимость путевок на летний сезон-2019. Не сделали этого только относящиеся к Владимиру лагеря «Икар» и «Дружба». Но в этих лагерях каждый год продажа путевок начинается позже, чем во всей области, как правило, в конце апреля.

При сравнении с прошлым годом можно увидеть еще одну приятную вещь - стоимость путевок осталась в точности на уровне прошлого года, нигде цены на детский отдых не подняли. Как правило, детский загородный лагерь работает летом в три смены (иногда есть четвертая, специализированная или укороченная), и готов принять в одну смену 300-350 детей. Но есть и совсем маленькие, например, лагерь «Ясный» в Муромском районе на берегу реки Ушна рассчитан только на 90 ребят в одной смене. А лагерь «Солнечный» от «Ковровского завода им. Дегтярева», наоборот, больше стандартного - может вместить до 520 детей за одну смену.

В смысле удобств разброс тоже очень большой. Есть лагеря с кирпичными корпусами, где сделан хороший ремонт, установлены пластиковые окна, на каждом этаже или даже в блоке - санузел и душ. На территории - бассейн, всевозможные игровые комплексы, спортплощадки. А есть простенькие, какие мы видели еще в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» - деревянные корпуса, туалеты на территории и душ по расписанию, один на весь лагерь.

Почем детский отдых

Естественно, от условий зависит и цена. Средняя стоимость путевки на три недели - 16-18 тысяч рублей. В нее входит пятиразовой питание, все развлечения и пользование всей инфраструктурой лагеря. Самый дорогой детский загородный лагерь Владимирской области - «Сосновый бор» в Меленковском районе, принадлежащий Горьсковскому филиалу РЖД. Путевка туда стоит 25500 рублей. Дороже среднего обойдется путевка в лагеря Ковровского района - примерно 22-23 тысячи рублей за три недели. Дешевле средней суммы стоят детские путевки в Муромском районе - около 15 тысяч. А самый дешевый - муниципальный лагерь им. Александра Матросова в Киржаче - там путевка стоит 13500 рублей.

Есть во Владимирской области и два коммерческих лагеря в Петушинском районе - «Восточный» и «Киржач». Там стоимость путевок около 35000 рублей.

ФИНАНСЫ

Спешить за путевками в лагерь для своих детей пока не стоит. Дело в том, что еще не вышли постановления областной и муниципальных властей о компенсации за детский летний отдых для родителей. Этими постановлениями определяются дотации - как правило, до 80% стоимости путевки. То есть родители платят только 20%. По ценам этого года, получится примерно 3500 рублей.

Однако каждый год бывают нюансы - кому конкретно полагается дотация. Обычно ее получают родители-бюджетники, но во Владимире, например, последние два года дотации полагались всем работающим родителям. Но только за путевки в «Икар» и «Дружбу», что и вызвало небывалый спрос на эти лагеря.

В прошлые годы дотации получали «по месту прописки» - то есть только те семьи, которые живут в районе, где расположен лагерь. Однако в прошлом году обсуждали возможность делать скидки на путевки на все муниципальные лагеря области - например, чтобы владимирские дети могли поехать в ковровский лагерь за 20% стоимости. Какова будет система в этом году, пока неясно, постановления выйдут только в апреле.