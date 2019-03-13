2019-03-12T17:36:39+03:00
Общество

Детские лагеря Владимирской области не подорожали и не закрылись

Большая часть загородных лагерей уже объявили стоимость путевок на 2019 год
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
..Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Этим летом во Владимирской области ждут на отдых детей 25 муниципальных загородных лагерей. Это ровно столько же, сколько было в прошлом году. Лагеря перестали закрываться, и это уже радует.

Условия - от спартанских до шикарных

Почти все лагеря уже объявили стоимость путевок на летний сезон-2019. Не сделали этого только относящиеся к Владимиру лагеря «Икар» и «Дружба». Но в этих лагерях каждый год продажа путевок начинается позже, чем во всей области, как правило, в конце апреля.

При сравнении с прошлым годом можно увидеть еще одну приятную вещь - стоимость путевок осталась в точности на уровне прошлого года, нигде цены на детский отдых не подняли. Как правило, детский загородный лагерь работает летом в три смены (иногда есть четвертая, специализированная или укороченная), и готов принять в одну смену 300-350 детей. Но есть и совсем маленькие, например, лагерь «Ясный» в Муромском районе на берегу реки Ушна рассчитан только на 90 ребят в одной смене. А лагерь «Солнечный» от «Ковровского завода им. Дегтярева», наоборот, больше стандартного - может вместить до 520 детей за одну смену.

В смысле удобств разброс тоже очень большой. Есть лагеря с кирпичными корпусами, где сделан хороший ремонт, установлены пластиковые окна, на каждом этаже или даже в блоке - санузел и душ. На территории - бассейн, всевозможные игровые комплексы, спортплощадки. А есть простенькие, какие мы видели еще в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» - деревянные корпуса, туалеты на территории и душ по расписанию, один на весь лагерь.

Почем детский отдых

Естественно, от условий зависит и цена. Средняя стоимость путевки на три недели - 16-18 тысяч рублей. В нее входит пятиразовой питание, все развлечения и пользование всей инфраструктурой лагеря. Самый дорогой детский загородный лагерь Владимирской области - «Сосновый бор» в Меленковском районе, принадлежащий Горьсковскому филиалу РЖД. Путевка туда стоит 25500 рублей. Дороже среднего обойдется путевка в лагеря Ковровского района - примерно 22-23 тысячи рублей за три недели. Дешевле средней суммы стоят детские путевки в Муромском районе - около 15 тысяч. А самый дешевый - муниципальный лагерь им. Александра Матросова в Киржаче - там путевка стоит 13500 рублей.

Есть во Владимирской области и два коммерческих лагеря в Петушинском районе - «Восточный» и «Киржач». Там стоимость путевок около 35000 рублей.

ФИНАНСЫ

Спешить за путевками в лагерь для своих детей пока не стоит. Дело в том, что еще не вышли постановления областной и муниципальных властей о компенсации за детский летний отдых для родителей. Этими постановлениями определяются дотации - как правило, до 80% стоимости путевки. То есть родители платят только 20%. По ценам этого года, получится примерно 3500 рублей.

Однако каждый год бывают нюансы - кому конкретно полагается дотация. Обычно ее получают родители-бюджетники, но во Владимире, например, последние два года дотации полагались всем работающим родителям. Но только за путевки в «Икар» и «Дружбу», что и вызвало небывалый спрос на эти лагеря.

В прошлые годы дотации получали «по месту прописки» - то есть только те семьи, которые живут в районе, где расположен лагерь. Однако в прошлом году обсуждали возможность делать скидки на путевки на все муниципальные лагеря области - например, чтобы владимирские дети могли поехать в ковровский лагерь за 20% стоимости. Какова будет система в этом году, пока неясно, постановления выйдут только в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимирцы стали чаще ездить на электричках
Во Владимирской области поймали парня, укравшего в Чувашии дорогого попугая
ВлГУ организовал деятельностную олимпиаду для школьников
До владимирской 12-летней девочки в лифте домогался мужчина
Центр классической музыки приглашает владимирцев на "Вечер одного шедевра"
Владимирское "Торпедо" одержало победу в Химках
Владимирские спортсмены завоевали 9 медалей на первенстве и чемпионате по пауэрлифтингу
Киржачский молочный завод оштрафовали за сухое молоко
Владимирцев приглашают на презентацию книг об исторических кладбищах города
Во Владимире пройдет межрегиональный турнир по самбо памяти Чичваркина
Во владимирских "Палатах" откроется выставка, посвященная Крыму
Во Владимирской области эпидпорог по гриппу превышен на 13,4%
Владимирский "Точмаш" ищет управляющего и продавца комплекса на Северной
Во Владимире задержали "лжесотрудника", помогавшего несчастным женщинам
Два брата, напавших на полицейского во Владимире, пойдут под суд
В Муроме грузовой поезд сбил человека
«Земля Драконов» – территория подарков и сюрпризов от «Ростелекома»
В Гусь-Хрустальном стекольное предприятие скрывало налоги и не платило зарплаты
Житель Владимирской области украл из госбюджета 675 тысяч рублей
Во Владимире прикрыли подпольное казино, которое работало круглосуточно
Самыми красивыми масленичными куклами владимирцы назвали Дуню-театралку и оперную диву
Владимирцы завоевали 9 медалей на чемпионате России по спортивной гимнастике в Пензе