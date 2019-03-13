От верблюда! Горбатое животное гуляло на трассе под Владимиром

Необычного для Владимирской области зверя на федеральной трассе М-7 видели днем 9 марта. Ковровчанин Алексей Александров, навещавший в деревне Перово бабушку, даже не поверил своим глазам и припарковался, чтобы убедиться. Но зрение его не обмануло: на автобусной остановке коротал время живой верблюд в компании трех пони!

- Конечно, в зоопарке я и раньше встречал верблюдов, но чтоб в родном краю, да еще на остановке – никогда такого не было, караваны тут у нас не ходят, - поделился впечатлениями горожанин.

Верблюд ждёт автобуса.

Как оказалось, верблюд не убежал и не заблудился. Как рассказали сопровождающие, горбатый друг обитает в частном зверинце и его вместе с другими животными везли в сторону Киржача из Нижнего Новгорода. Правда, добраться не удалось: машина для перевозке питомцев сломалась по дороге и их выпустили погулять. Но пастись в поле корабль пустыни, временно переквалифицировавшийся в корабль трассы, не пожелал, предпочитая проводить время на остановке. Кстати, оказавшиеся там же пассажиры необычного гостя не испугались и против такого соседства ничего не имели. Алексей Александров тоже успел подружиться с заморским гостем.

Фото: Алексей Александров

- Верблюд был очень дружелюбным, со всеми знакомился. Видно было, что он голодный, я ему скормил два батона, которые для бабушкиных куриц были припасены. Они три часа ждали, пока машину починят, он за это время весь хлеб и умял, - рассказал Алексей.

Когда перевозку кое-как отремонтировали, гастроли во Владимирской области пришлось отменить и верблюд с пони отправились домой, в Нижний Новгород.

Фото: Алексей Александров

Фото: Алексей Александров