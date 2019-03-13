В Суздале покажут лучшие отечественные мультфильмы

Мульфестиваль пройдет в Суздале с 13 по 18 марта. Это — крупнейший смотр анимации в стране, на который приезжают лучшие мультипликаторы, режиссеры, художники, сценаристы и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также «свободные художники», студенты и простые ценители мультфильмов.

Конкурсная программа в этом году, как сообщают организаторы, как никогда насыщенная. Только на участие в конкурсе претендовали больше 350 лучших мультяшек. На смотре в Суздале в рамках конкурсной программы покажут самые новые и лучшие по мнению экспертов авторские анимационные картины.

Кадр из мультфильма "Будущее логотерапии"

«Ограбление по Фрейду» - мультик про психоаналитика

В конкурсную программу было отобрано 27 студенческих работ, 7 дебютов, 30 фильмов опытных мастеров, 20 эпизодов новых сериалов, 4 полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов. Всего — больше сотни мультфильмов.

Среди участников фестиваля - обладатель награды Berlinale Леонид Шмельков. Он представит в Суздале свой сериал «Спойлы». Экспериментатор и оригинальный художник Андрей Бахурин привезет свои истории про «Монсиков», легендарный сценарист «Смешариков» и создатель сериала «Атомный лес» Алексей Лебедев – проект «Пиратская школа».

Помимо конкурсных фильмов, на фестивале представят и внеконкурсную программу: все желающие смогут бесплатно посетить сеансы короткометражного кино «ВНЕконкурс», программу португальской анимации из коллекции Международного фестиваля MONSTRA города Лиссабон (15 марта в 21.40), а также посмотреть фильмы детских анимационных студий «Утренняя зарядка». Только в последней программе почти четыре десятка мультяшек.

Кроме того, на фестивале состоится российская премьера венгерского анимационного детектива «Ограбление по Фрейду», кинопрокат которого начнется только 18 апреля. В центре сюжета мультфильма – психоаналитик экстра-класса, страдающий от ночных кошмаров. Он решает, что единственный способ излечиться – выкрасть тринадцать художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира.

Кадр из мультфильма "Притворщик"

Встреча с автором «Ежика в тумане»

Одно из самых ожидаемых событий фестиваля - открытая встреча с режиссером анимационного кино Юрием Норштейном. Именн он на студии «Союзмультфильм» создал знаменитые ленты «Ежик в тумане», «Каникулы Бонифация», «Чебурашка» и многие другие. Мастер поделится своими размышлениями на тему «О дуэте: Режиссер и Художник» (16 марта в 20.10).

Для всех желающих в рамках фестиваля также пройдут лекции, мастер-классы, "круглые столы», семинары и другие интересные встречи.

Сразу после церемонии открытия Мультфестиваля по всей стране стартует зрительская акция «Открытая премьера». Жители страны смогут бесплатно посмотреть работы участников конкурса и отдать свой голос за понравившуюся картину. В этом году в акции принимает участие более 500 площадок, в том числе Владимир, Александров, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский и поселок Ставрово Суздальского района.

Итоги фестиваля будут подведены 17 марта на торжественной церемонии закрытия и награждения победителей.

Кадр из мультфильма Пропавшие вещи (Белка и стрелка. Тайны Космоса)

КОНКРЕТНО

Анимационный фестиваль будет проходить в Турцентре «Суздаль» с 13 по 18 марта.

Подробное расписание

13 марта / среда

15.00

Заезд и размещение гостей и участников фестиваля в Турцентре «Суздаль»

17.20 – 18.00

Пресс-брифинг / Зал «Покровский»

18.30

Открытие художественной выставки, посвященной 100-летию ВГИК

/ Фойе

19.00 – 20.50

Торжественная церемония открытия фестиваля

Конкурсная программа № 1 (Все категории)

/ Киноконцертный зал

21.00 – 23.30

Дружеский ужин по случаю открытия фестиваля

/ Ресторан

14 марта / четверг

07.00 – 10.00

Завтрак / Ресторан

10.00 – 10.30

«Утренняя зарядка». Программа фильмов детских анимационных студий

/ Киноконцертный зал

10.30 – 12.00

Конкурсный показ № 1

«Смешарики. Дежавю»

/ Киноконцертный зал

10.40 – 12.10

Конгресс. Семинар молодых писателей в рамках подготовки к Ярмарке сценариев (проводят Сергей Капков и Мария Костюкевич)

/ Зал «Покровский»

12.10 – 14.00

ВНЕконкурс № 1 (Студенческие и дебютные фильмы)

/ Киноконцертный зал

14.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.10 – 16.15

Конкурсная программа № 2 (Студенческие фильмы. 1 часть)

/ Киноконцертный зал

16.30 – 18.00

Конкурсная программа № 3 (Студенческие фильмы. 2 часть)

/ Киноконцертный зал

18.15 – 19.00

Конкурсная программа № 4 (Дебютные фильмы)

/ Киноконцертный зал

19.00 – 20.00

Ужин / Ресторан

20.10 – 20.50

Конкурсная программа № 5 (Прикладная анимация)

/ Киноконцертный зал

21.00 – 22.30

Обсуждение студенческих и дебютных фильмов конкурсной программы.

Мастера: Юрий Норштейн и Михаил Тумеля

/ Киноконцертный зал

22.40 – 00.00

Конгресс. Ярмарка сценариев молодых писателей

/ Зал «Покровский»

15 марта / пятница

07.00 – 10.00

Завтрак / Ресторан

10.00 – 10.30

«Утренняя зарядка». Программа фильмов детских анимационных студий

/ Киноконцертный зал

10.30 – 12.00

Конкурсная программа № 6. (Короткометражные фильмы. 1 часть)

/ Киноконцертный зал

12.10 – 13.40

Конкурсный показ № 2

«Снежная Королева: Зазеркалье»

/ Киноконцертный зал

12.10 – 12.50

Конгресс. Мастер-класс Людмилы Цой «Как правильно оформить заявку анимационного проекта»

/ Лофт

13.00 – 13.50

Конгресс. Презентация Георгия Молодцова «VR сегодня» с возможностью посмотреть контент в очках виртуальной реальности.

/ Лофт

14.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.10 – 16.45

Конкурсная программа № 7 (Короткометражные фильмы. 2 часть)

/ Киноконцертный зал

17.00 – 19.00

Конгресс. Питчинг проектов анимационных сериалов для детей. Совместное мероприятие с киностудией «Союзмультфильм»

/ Лофт

19.00 – 20.00 E

Ужин / Ресторан

20.00 – 21.35

Конкурсная программа № 8 (Короткометражные фильмы. 3 часть)

/ Киноконцертный зал

21.40 - 23.15

Программа Португальской анимации из коллекции Международного фестиваля MONSTRA (Лиссабон)

/ Киноконцертный зал

23.00 – 00.15

Конгресс. Семинар по сценаристике для анимации (проводит Мария Степанова)

/ Лофт

16 марта / суббота

07.00 – 10.00

Завтрак / Ресторан

10.00 – 10.30

«Утренняя зарядка». Программа фильмов детских анимационных студий

/ Киноконцертный зал

10.30 – 12.00

Конкурсный показ № 3

«Три богатыря и наследница престола»

/ Киноконцертный зал

11.00 – 14.00

Кампус. Сессия № 1

/ Зал «Воскресенский»

12.00 – 12.30

Конгресс. Презентация каталога-справочника российских анимационных киношкол

/ Зал «Покровский»

12.40 – 13.55

Конкурсная программа № 9 (Сериалы. 1 часть)

/ Киноконцертный зал

13.00 – 14.00

Конгресс. Google сессия «YouTube Детям: развитие приложения в России и новые возможности для анимации с Google Assistant». Ведет менеджер стратегической программы YouTube в России, СНГ и Израиле Светлана Барабанщикова

/ Зал «Покровский»

14.00 – 15.00

Перерыв на обед

15.10 – 18.50

Кампус. Сессия № 2

/ Зал «Воскресенский»

15.10 – 16.45

Конкурсная программа № 10 (Сериалы. 2 часть)

/ Киноконцертный зал

17.00 – 18.40

Конгресс. Сессия, посвященная вопросам лицензирования

/ Зал «Покровский»

17.00 – 18.10

ВНЕконкурс № 2 (Короткометражные фильмы)

/ Киноконцертный зал

18.15 – 19.10

ВНЕконкурс № 3 (Короткометражные фильмы)

/ Киноконцертный зал

19.00 – 20.00

Ужин / Ресторан

20.10 – 21.40

Профессиональная трибуна

Юрий Борисович Норштейн: «О дуэте: Режиссер и Художник».

/ Киноконцертный зал

21.50 – 22.10

Объявление номинантов V Национальной анимационной премии «Икар»

/ Киноконцертный зал

22.20 – 23.50

Обсуждение фильмов короткометражного конкурса.

Мастера: Игорь Ковалев и Константин Бронзит

/ Киноконцертный зал

00.00 – 01.30

Премьера полнометражного анимационного фильма «Ограбление по Фрейду», Венгрия.

/ Киноконцертный зал

17 марта / воскресенье

07.00 – 10.00

Завтрак / Ресторан

10.00 – 10.30

«Утренняя зарядка». Программа фильмов детских анимационных студий

/ Киноконцертный зал

10.30 – 11.45

Конкурсный показ № 4

«Гурвинек. Волшебная Игра»

/ Киноконцертный зал

10.40 – 14.00

Кампус. Сессия № 3

/ Зал «Воскресенский»

11.00 – 13.00

Конгресс. Круглый стол руководителей детских анимационных студий

/ Зал «Покровский»

12.00 – 13.30

Авиамодельное шоу (проводит победитель этапов кубков мира по F3K Максим Силаев)

/ Площадка перед «Турцентром»

12.10 – 14.10

ВНЕконкурс № 4 (Сериалы)

/ Киноконцертный зал

14.00 – 15.00

Перерыв на обед

17.00 – 19.00

Торжественная церемония закрытия фестиваля

/ Киноконцертный зал

19.30 – 20.00

Отъезд части участников и гостей фестиваля из Турцентра «Суздаль»

20.00 – 23.30

Дружеский ужин по случаю закрытия фестиваля

/ Ресторан

18 марта / понедельник

07.00 – 10.00

Завтрак / Ресторан

10.00 – 11.00

Отъезд участников и гостей фестиваля из Турцентра «Суздаль»