В Суздале покажут лучшие отечественные мультфильмы
Мульфестиваль пройдет в Суздале с 13 по 18 марта. Это — крупнейший смотр анимации в стране, на который приезжают лучшие мультипликаторы, режиссеры, художники, сценаристы и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также «свободные художники», студенты и простые ценители мультфильмов.
Конкурсная программа в этом году, как сообщают организаторы, как никогда насыщенная. Только на участие в конкурсе претендовали больше 350 лучших мультяшек. На смотре в Суздале в рамках конкурсной программы покажут самые новые и лучшие по мнению экспертов авторские анимационные картины.
Кадр из мультфильма "Будущее логотерапии"
«Ограбление по Фрейду» - мультик про психоаналитика
В конкурсную программу было отобрано 27 студенческих работ, 7 дебютов, 30 фильмов опытных мастеров, 20 эпизодов новых сериалов, 4 полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ – роликов, музыкальных фильмов, коммерческих сюжетов. Всего — больше сотни мультфильмов.
Среди участников фестиваля - обладатель награды Berlinale Леонид Шмельков. Он представит в Суздале свой сериал «Спойлы». Экспериментатор и оригинальный художник Андрей Бахурин привезет свои истории про «Монсиков», легендарный сценарист «Смешариков» и создатель сериала «Атомный лес» Алексей Лебедев – проект «Пиратская школа».
Помимо конкурсных фильмов, на фестивале представят и внеконкурсную программу: все желающие смогут бесплатно посетить сеансы короткометражного кино «ВНЕконкурс», программу португальской анимации из коллекции Международного фестиваля MONSTRA города Лиссабон (15 марта в 21.40), а также посмотреть фильмы детских анимационных студий «Утренняя зарядка». Только в последней программе почти четыре десятка мультяшек.
Кроме того, на фестивале состоится российская премьера венгерского анимационного детектива «Ограбление по Фрейду», кинопрокат которого начнется только 18 апреля. В центре сюжета мультфильма – психоаналитик экстра-класса, страдающий от ночных кошмаров. Он решает, что единственный способ излечиться – выкрасть тринадцать художественных шедевров из самых охраняемых музеев мира.
Кадр из мультфильма "Притворщик"
Встреча с автором «Ежика в тумане»
Одно из самых ожидаемых событий фестиваля - открытая встреча с режиссером анимационного кино Юрием Норштейном. Именн он на студии «Союзмультфильм» создал знаменитые ленты «Ежик в тумане», «Каникулы Бонифация», «Чебурашка» и многие другие. Мастер поделится своими размышлениями на тему «О дуэте: Режиссер и Художник» (16 марта в 20.10).
Для всех желающих в рамках фестиваля также пройдут лекции, мастер-классы, "круглые столы», семинары и другие интересные встречи.
Сразу после церемонии открытия Мультфестиваля по всей стране стартует зрительская акция «Открытая премьера». Жители страны смогут бесплатно посмотреть работы участников конкурса и отдать свой голос за понравившуюся картину. В этом году в акции принимает участие более 500 площадок, в том числе Владимир, Александров, Судогда, Собинка, Юрьев-Польский и поселок Ставрово Суздальского района.
Итоги фестиваля будут подведены 17 марта на торжественной церемонии закрытия и награждения победителей.
Кадр из мультфильма Пропавшие вещи (Белка и стрелка. Тайны Космоса)
КОНКРЕТНО
Анимационный фестиваль будет проходить в Турцентре «Суздаль» с 13 по 18 марта.
Подробное расписание
13 марта / среда
15.00
Заезд и размещение гостей и участников фестиваля в Турцентре «Суздаль»
17.20 – 18.00
Пресс-брифинг / Зал «Покровский»
18.30
Открытие художественной выставки, посвященной 100-летию ВГИК
/ Фойе
19.00 – 20.50
Торжественная церемония открытия фестиваля
Конкурсная программа № 1 (Все категории)
/ Киноконцертный зал
21.00 – 23.30
Дружеский ужин по случаю открытия фестиваля
/ Ресторан
14 марта / четверг
07.00 – 10.00
Завтрак / Ресторан
10.00 – 10.30
«Утренняя зарядка». Программа фильмов детских анимационных студий
/ Киноконцертный зал
10.30 – 12.00
Конкурсный показ № 1
«Смешарики. Дежавю»
/ Киноконцертный зал
10.40 – 12.10
Конгресс. Семинар молодых писателей в рамках подготовки к Ярмарке сценариев (проводят Сергей Капков и Мария Костюкевич)
/ Зал «Покровский»
12.10 – 14.00
ВНЕконкурс № 1 (Студенческие и дебютные фильмы)
/ Киноконцертный зал
14.00 – 15.00
Перерыв на обед
15.10 – 16.15
Конкурсная программа № 2 (Студенческие фильмы. 1 часть)
/ Киноконцертный зал
16.30 – 18.00
Конкурсная программа № 3 (Студенческие фильмы. 2 часть)
/ Киноконцертный зал
18.15 – 19.00
Конкурсная программа № 4 (Дебютные фильмы)
/ Киноконцертный зал
19.00 – 20.00
Ужин / Ресторан
20.10 – 20.50
Конкурсная программа № 5 (Прикладная анимация)
/ Киноконцертный зал
21.00 – 22.30
Обсуждение студенческих и дебютных фильмов конкурсной программы.
Мастера: Юрий Норштейн и Михаил Тумеля
/ Киноконцертный зал
22.40 – 00.00
Конгресс. Ярмарка сценариев молодых писателей
/ Зал «Покровский»
15 марта / пятница
07.00 – 10.00
Завтрак / Ресторан
10.00 – 10.30
«Утренняя зарядка». Программа фильмов детских анимационных студий
/ Киноконцертный зал
10.30 – 12.00
Конкурсная программа № 6. (Короткометражные фильмы. 1 часть)
/ Киноконцертный зал
12.10 – 13.40
Конкурсный показ № 2
«Снежная Королева: Зазеркалье»
/ Киноконцертный зал
12.10 – 12.50
Конгресс. Мастер-класс Людмилы Цой «Как правильно оформить заявку анимационного проекта»
/ Лофт
13.00 – 13.50
Конгресс. Презентация Георгия Молодцова «VR сегодня» с возможностью посмотреть контент в очках виртуальной реальности.
/ Лофт
14.00 – 15.00
Перерыв на обед
15.10 – 16.45
Конкурсная программа № 7 (Короткометражные фильмы. 2 часть)
/ Киноконцертный зал
17.00 – 19.00
Конгресс. Питчинг проектов анимационных сериалов для детей. Совместное мероприятие с киностудией «Союзмультфильм»
/ Лофт
19.00 – 20.00 E
Ужин / Ресторан
20.00 – 21.35
Конкурсная программа № 8 (Короткометражные фильмы. 3 часть)
/ Киноконцертный зал
21.40 - 23.15
Программа Португальской анимации из коллекции Международного фестиваля MONSTRA (Лиссабон)
/ Киноконцертный зал
23.00 – 00.15
Конгресс. Семинар по сценаристике для анимации (проводит Мария Степанова)
/ Лофт
16 марта / суббота
07.00 – 10.00
Завтрак / Ресторан
10.00 – 10.30
«Утренняя зарядка». Программа фильмов детских анимационных студий
/ Киноконцертный зал
10.30 – 12.00
Конкурсный показ № 3
«Три богатыря и наследница престола»
/ Киноконцертный зал
11.00 – 14.00
Кампус. Сессия № 1
/ Зал «Воскресенский»
12.00 – 12.30
Конгресс. Презентация каталога-справочника российских анимационных киношкол
/ Зал «Покровский»
12.40 – 13.55
Конкурсная программа № 9 (Сериалы. 1 часть)
/ Киноконцертный зал
13.00 – 14.00
Конгресс. Google сессия «YouTube Детям: развитие приложения в России и новые возможности для анимации с Google Assistant». Ведет менеджер стратегической программы YouTube в России, СНГ и Израиле Светлана Барабанщикова
/ Зал «Покровский»
14.00 – 15.00
Перерыв на обед
15.10 – 18.50
Кампус. Сессия № 2
/ Зал «Воскресенский»
15.10 – 16.45
Конкурсная программа № 10 (Сериалы. 2 часть)
/ Киноконцертный зал
17.00 – 18.40
Конгресс. Сессия, посвященная вопросам лицензирования
/ Зал «Покровский»
17.00 – 18.10
ВНЕконкурс № 2 (Короткометражные фильмы)
/ Киноконцертный зал
18.15 – 19.10
ВНЕконкурс № 3 (Короткометражные фильмы)
/ Киноконцертный зал
19.00 – 20.00
Ужин / Ресторан
20.10 – 21.40
Профессиональная трибуна
Юрий Борисович Норштейн: «О дуэте: Режиссер и Художник».
/ Киноконцертный зал
21.50 – 22.10
Объявление номинантов V Национальной анимационной премии «Икар»
/ Киноконцертный зал
22.20 – 23.50
Обсуждение фильмов короткометражного конкурса.
Мастера: Игорь Ковалев и Константин Бронзит
/ Киноконцертный зал
00.00 – 01.30
Премьера полнометражного анимационного фильма «Ограбление по Фрейду», Венгрия.
/ Киноконцертный зал
17 марта / воскресенье
07.00 – 10.00
Завтрак / Ресторан
10.00 – 10.30
«Утренняя зарядка». Программа фильмов детских анимационных студий
/ Киноконцертный зал
10.30 – 11.45
Конкурсный показ № 4
«Гурвинек. Волшебная Игра»
/ Киноконцертный зал
10.40 – 14.00
Кампус. Сессия № 3
/ Зал «Воскресенский»
11.00 – 13.00
Конгресс. Круглый стол руководителей детских анимационных студий
/ Зал «Покровский»
12.00 – 13.30
Авиамодельное шоу (проводит победитель этапов кубков мира по F3K Максим Силаев)
/ Площадка перед «Турцентром»
12.10 – 14.10
ВНЕконкурс № 4 (Сериалы)
/ Киноконцертный зал
14.00 – 15.00
Перерыв на обед
17.00 – 19.00
Торжественная церемония закрытия фестиваля
/ Киноконцертный зал
19.30 – 20.00
Отъезд части участников и гостей фестиваля из Турцентра «Суздаль»
20.00 – 23.30
Дружеский ужин по случаю закрытия фестиваля
/ Ресторан
18 марта / понедельник
07.00 – 10.00
Завтрак / Ресторан
10.00 – 11.00
Отъезд участников и гостей фестиваля из Турцентра «Суздаль»
ИСТОЧНИК KP.RU